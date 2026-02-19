Giới trẻ lên núi uống cà phê, tận hưởng không khí đầu năm

TPO - Giới trẻ Hà Nội tìm về những khoảng xanh ngoại thành để đón Tết theo cách riêng. Bên ly cà phê hay túp lều nhỏ, họ tận hưởng sự khoáng đạt và bình yên giữa thiên nhiên.