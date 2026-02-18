Rộn ràng ‘vũ điệu’ của những con chữ đầu xuân

TPO - Giữa tiết trời xuân ấm áp của những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, không gian Hồ Văn (Văn Miếu – Quốc Tử Giám) như bừng sáng bởi sắc đỏ của giấy điệp và hương thơm của mực tàu. Hàng ngàn du khách, trong đó có không ít bạn bè quốc tế, nô nức đổ về Hội chữ Xuân để hòa mình vào “vũ điệu” của ngòi bút, gửi gắm ước vọng về một năm mới an yên và bứt phá.

Clip: Nhộn nhịp không gian Hội chữ Xuân. Clip: Xuân Tùng

Vũ điệu của mực tàu và giấy đỏ

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, không khí tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám vô cùng náo nhiệt. Bước qua cánh cổng dẫn vào không gian Hồ Văn, du khách hòa mình vào không gian nghệ thuật viết chữ gắn với nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm.

Rảo bước từ phải sang trái, người xem không khỏi trầm trồ trước những vuông chữ Hán Nôm, những khuôn nét chữ Quốc ngữ bay bổng, giàu ý nghĩa được thể hiện đủ mọi thể thức, kiểu cách. Những tác phẩm thư pháp ấy càng trở nên nổi bật, rực rỡ hơn khi được đặt bên cạnh sắc thắm của hoa đào, hoa mai trắng đang độ đua sắc chào đón tiết xuân sang.

"Bà đồ" Hoàng Diệp Anh tại Hội chữ Xuân. Ảnh: Xuân Tùng

Tâm điểm của lễ hội là 35 gian lều thư pháp – nơi hội tụ những gương mặt “thầy đồ”, “bà đồ” tài hoa đã vượt qua quy trình khảo tuyển minh bạch, khắt khe của Ban Tổ chức. Tại đây, các “thầy đồ”, “bà đồ” trong trang phục áo dài, khăn đóng chỉnh tề, phong thái ung dung, khoát hoạt thảo những nét thanh, nét đậm. Ngòi bút lông trên tay khi thì nhấn nhá trầm mặc, lúc lại lướt nhanh thanh thoát trên mặt giấy, tạo nên một màn trình diễn nghệ thuật đầy cảm xúc.

"Thầy đồ" Nguyễn Đức Vọng thể hiện viết chữ Hán dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: Phúc Lâm

Gửi gắm ước vọng thành đạt

Không chỉ là nơi thưởng lãm nghệ thuật, hoạt động xin chữ còn là dịp để người dân gửi gắm những tâm nguyện thiêng liêng trong năm mới Bính Ngọ 2026. Dòng người đến xin chữ trải dài ở nhiều lứa tuổi, nhưng đông đảo và sôi nổi nhất vẫn là các bạn trẻ.

Nhiều bạn trẻ nâng niu trên tay những con chữ còn ướt màu mực, ánh mắt lấp lánh niềm tin vào một năm đỗ đạt, công danh rạng rỡ. Cũng có những người trẻ xin chữ để tự răn mình, mong muốn tu tâm dưỡng trí, vững vàng hơn trước những thử thách của cuộc sống.

Du khách thưởng lãm, xin chữ đầu năm. Ảnh: Xuân Tùng

Điều thú vị là Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 còn trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo du khách quốc tế. Hình ảnh những vị khách nước ngoài hào hứng xếp hàng, chăm chú dõi theo từng nét cọ của ông đồ đã trở thành nét thú vị của Hội.

Với họ, đây là cơ hội quý giá để trải nghiệm nét văn hóa "tôn sư trọng đạo", trân trọng tri thức của người Việt, đồng thời ghi lại dấu ấn khó quên trong hành trình "xê dịch" ngang qua dải đất hình chữ S đúng dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.

Du khách nước ngoài thưởng lãm, xin chữ trong dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: Xuân Tùng

Đánh thức di sản, hướng tới tương lai

Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, Hội chữ Xuân năm nay mang chủ đề “Quốc học”. Đây không chỉ là hoạt động chào mừng năm mới, chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV mà còn là sự kiện ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của đất nước.

Bên cạnh hoạt động xin chữ là điểm nhấn xuyên suốt, không khí xuân tại Văn Miếu còn thêm phần rộn ràng, đậm đà bản sắc với chuỗi hoạt động phong phú. Tại khu vực Nội tự, vườn Giám và Hồ Văn, du khách được đắm mình trong các làn điệu dân ca quan họ, ca trù, chèo; tham gia các trò chơi dân gian, cờ truyền thống hay thưởng thức những màn múa lân đẹp mắt. Các không gian văn hóa đọc, trưng bày sản phẩm làng nghề và chương trình giáo dục di sản cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho công chúng.

Du khách nước ngoài hòa mình vào không gian văn hoá Việt dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Xuân Tùng

Thông qua việc từng bước đổi mới, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám mong muốn nơi đây thực sự trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, phục vụ chu đáo nhân dân và du khách. Những nét chữ đầu xuân không chỉ mang lại cảm xúc vui tươi, bình an, hạnh phúc mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, thắp lên niềm tin vào sự bứt phá mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.