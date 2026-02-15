Xuân về trên điểm cao ra đa

TPO - Không chỉ vững vàng trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán 2026, người lính Trạm ra đa 18 còn mang xuân ấm áp đến với nhân dân địa phương qua những hoạt động đậm bản sắc truyền thống và những phần quà nghĩa tình dành cho gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Sáng 15/2, Trạm ra đa 18 (Trung đoàn 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, Chi đoàn cơ sở của Trạm vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Lân Phong (tỉnh Quảng Ngãi) và các Chi đoàn kết nghĩa đóng quân trên địa bàn tổ chức chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân”.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Trạm ra đa 18 và đơn vị kết nghĩa thi gói bánh chưng.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mang đậm truyền thống văn hóa Việt như thi gói bánh chưng, viết câu đối Tết, thi cắm hoa… Xen kẽ giữa các phần thi và các trò chơi là những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Theo Thượng úy Lê Xuân Phước - Chính trị viên Trạm ra đa 18, đây là một trong những hoạt động thiết thực mừng Xuân Bính Ngọ 2026, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và 58 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 375 (14/2/1968 - 14/2/2026).

Thông qua chương trình, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán 2026; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc, đồng thời tăng cường mối đoàn kết quân - dân trên địa bàn đóng quân.

Tại chương trình, diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mang đậm truyền thống văn hóa Việt.

Cũng trong dịp đón Tết Nguyên đán năm nay, Trạm ra đa 18 còn phối hợp với Đoàn xã Lân Phong tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã.

Hoạt động thường niên giàu ý nghĩa nhân văn này tiếp tục khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Phòng không - Không quân trách nhiệm, nghĩa tình trong lòng nhân dân.