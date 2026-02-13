Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Xúc động hình ảnh người lính Biên phòng chăm lo Tết cho các con nuôi và đồng bào nghèo

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày này, tại các phiên chợ biên giới, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) đưa các con nuôi của đơn vị đi chợ xuân để mua quần áo mới, bánh kẹo, tặng quà cho nhân dân đã trở nên quen thuộc và đầy ấm áp.

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ học tập trong suốt năm học mà còn tổ chức đưa các con nuôi đi sắm quần áo mới, đưa các con về đón Tết cùng gia đình; đồng thời quan tâm, chăm lo tới các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Ngày 13/2, Trung tá Nguyễn Xuân Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú, cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã trực tiếp đưa các con nuôi của Đồn xuống chợ phiên để mua sắm quần áo mới, bánh kẹo và đưa các con về đón Tết cùng gia đình.

Video: Dù tất bật với nhiều nhiệm vụ đan xen, song cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho các con nuôi của đơn vị và gia đình chính sách trong dịp đón Tết cổ truyền.

Cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú cũng đã đến thăm, tặng 14 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 14 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Những bộ quần áo mới được lựa chọn cẩn thận, đôi giày, đôi dép mới, những phần quà Tết được trao đi, tất cả đều chứa đựng sự quan tâm chân thành của cán bộ, chiến sĩ đơn vị dành cho những “đứa con chung” của Đồn và bà con nhân dân.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, những phần quà ấm áp nghĩa tình quân dân là sự sẻ chia, động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm lao động sản xuất, cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Minh
#hình ảnh người lính Biên phòng #chăm lo Tết #con nuôi Đồn Biên phòng #đồng bào nghèo #phiên chợ biên giới #Đồn Biên phòng Lũng Cú #Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang #Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục