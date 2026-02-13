Xúc động hình ảnh người lính Biên phòng chăm lo Tết cho các con nuôi và đồng bào nghèo

TPO - Những ngày này, tại các phiên chợ biên giới, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) đưa các con nuôi của đơn vị đi chợ xuân để mua quần áo mới, bánh kẹo, tặng quà cho nhân dân đã trở nên quen thuộc và đầy ấm áp.

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ học tập trong suốt năm học mà còn tổ chức đưa các con nuôi đi sắm quần áo mới, đưa các con về đón Tết cùng gia đình; đồng thời quan tâm, chăm lo tới các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Ngày 13/2, Trung tá Nguyễn Xuân Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú, cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã trực tiếp đưa các con nuôi của Đồn xuống chợ phiên để mua sắm quần áo mới, bánh kẹo và đưa các con về đón Tết cùng gia đình.

Video: Dù tất bật với nhiều nhiệm vụ đan xen, song cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho các con nuôi của đơn vị và gia đình chính sách trong dịp đón Tết cổ truyền.

Cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú cũng đã đến thăm, tặng 14 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 14 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Những bộ quần áo mới được lựa chọn cẩn thận, đôi giày, đôi dép mới, những phần quà Tết được trao đi, tất cả đều chứa đựng sự quan tâm chân thành của cán bộ, chiến sĩ đơn vị dành cho những “đứa con chung” của Đồn và bà con nhân dân.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, những phần quà ấm áp nghĩa tình quân dân là sự sẻ chia, động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm lao động sản xuất, cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.