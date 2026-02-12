Tổng thống Zelensky lên tiếng về thông tin bầu cử ở Ukraine

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ thông tin cho rằng ông sẽ công bố kế hoạch bầu cử vào ngày 24/2, nhấn mạnh vấn đề an ninh phải được đặt lên hàng đầu đồng thời khẳng định chỉ tổ chức bầu cử khi các đảm bảo cần thiết được đáp ứng.

Trả lời phỏng vấn báo giới về những thông tin lan truyền gần đây liên quan đến khả năng tổ chức bầu cử, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định việc bàn chuyện chính trị vào ngày 24/2 là "hoàn toàn vô lý".

"Ngày 24/2 là một ngày đặc biệt. Ngay cả khi có ý định hoặc bước đi cụ thể hướng tới việc tổ chức bầu cử, tôi tin rằng việc chọn ngày này để bàn về chính trị là một ý tưởng hoàn toàn vô lý", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, trong hơn 4 năm xung đột, nhiều binh sĩ đã hy sinh để bảo vệ đất nước.

"Tôi không bao giờ có thể làm điều mà các bạn đang yêu cầu. Do đó, không thể công bố cuộc bầu cử nào vào ngày 24/2", ông Zelensky khẳng định.

Tổng thống Ukraine cho biết đây là lần thứ hai xuất hiện thông tin về các kế hoạch được cho là nhằm công bố ngày bầu cử và tổ chức trưng cầu dân ý. Theo ông Zelensky, khi đề cập đến bầu cử, yếu tố an ninh phải được đặt lên hàng đầu, sau đó mới đến vấn đề chính trị.

'Tôi đã nhiều lần nói về bầu cử - chúng ta chỉ tổ chức khi tất cả các đảm bảo an ninh cần thiết được đáp ứng", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết vấn đề bầu cử được "một số đối tác" nêu ra, trong khi phía Ukraine chưa từng chủ động đề cập. Tuy nhiên, Kiev sẵn sàng cho một tiến trình như vậy nếu điều kiện an ninh cho phép.

"Việc này rất đơn giản, thiết lập lệnh ngừng bắn và khi đó sẽ có bầu cử. Nói cách khác, đây là vấn đề an ninh", ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky đồng thời lưu ý rằng Mỹ không đe dọa Ukraine bằng việc từ chối các đảm bảo an ninh và cũng không gắn vấn đề này với bầu cử.

Trước đó, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây giấu tên cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến ​​sẽ công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 24/2, cùng với một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình với Nga.

Bước đi này được thực hiện trong bối cảnh Nhà Trắng gây áp lực lên Kiev nhằm kết thúc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga vào mùa xuân. Thông tin ban đầu cho biết cả hai cuộc bỏ phiếu phải diễn ra trước ngày 15/5, nếu không Ukraine có nguy cơ mất các đảm bảo an ninh mà Mỹ đề xuất.