Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Zelensky lên tiếng về thông tin bầu cử ở Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ thông tin cho rằng ông sẽ công bố kế hoạch bầu cử vào ngày 24/2, nhấn mạnh vấn đề an ninh phải được đặt lên hàng đầu đồng thời khẳng định chỉ tổ chức bầu cử khi các đảm bảo cần thiết được đáp ứng.

Trả lời phỏng vấn báo giới về những thông tin lan truyền gần đây liên quan đến khả năng tổ chức bầu cử, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định việc bàn chuyện chính trị vào ngày 24/2 là "hoàn toàn vô lý".

"Ngày 24/2 là một ngày đặc biệt. Ngay cả khi có ý định hoặc bước đi cụ thể hướng tới việc tổ chức bầu cử, tôi tin rằng việc chọn ngày này để bàn về chính trị là một ý tưởng hoàn toàn vô lý", ông nói.

tt.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, trong hơn 4 năm xung đột, nhiều binh sĩ đã hy sinh để bảo vệ đất nước.

"Tôi không bao giờ có thể làm điều mà các bạn đang yêu cầu. Do đó, không thể công bố cuộc bầu cử nào vào ngày 24/2", ông Zelensky khẳng định.

Tổng thống Ukraine cho biết đây là lần thứ hai xuất hiện thông tin về các kế hoạch được cho là nhằm công bố ngày bầu cử và tổ chức trưng cầu dân ý. Theo ông Zelensky, khi đề cập đến bầu cử, yếu tố an ninh phải được đặt lên hàng đầu, sau đó mới đến vấn đề chính trị.

'Tôi đã nhiều lần nói về bầu cử - chúng ta chỉ tổ chức khi tất cả các đảm bảo an ninh cần thiết được đáp ứng", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết vấn đề bầu cử được "một số đối tác" nêu ra, trong khi phía Ukraine chưa từng chủ động đề cập. Tuy nhiên, Kiev sẵn sàng cho một tiến trình như vậy nếu điều kiện an ninh cho phép.

"Việc này rất đơn giản, thiết lập lệnh ngừng bắn và khi đó sẽ có bầu cử. Nói cách khác, đây là vấn đề an ninh", ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky đồng thời lưu ý rằng Mỹ không đe dọa Ukraine bằng việc từ chối các đảm bảo an ninh và cũng không gắn vấn đề này với bầu cử.

Trước đó, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây giấu tên cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến ​​sẽ công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 24/2, cùng với một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình với Nga.

Bước đi này được thực hiện trong bối cảnh Nhà Trắng gây áp lực lên Kiev nhằm kết thúc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga vào mùa xuân. Thông tin ban đầu cho biết cả hai cuộc bỏ phiếu phải diễn ra trước ngày 15/5, nếu không Ukraine có nguy cơ mất các đảm bảo an ninh mà Mỹ đề xuất.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #bầu cử #Tổng thống Zelensky #an ninh #Nga #hòa bình #xung đột

Xem thêm

Cùng chuyên mục