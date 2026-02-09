Bà con người Lào vui Tết Việt

TPO - Sự kiện “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tại địa bàn biên giới (thôn Pứt, xã Hùng Sơn), giao Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chủ trì, có 70 bà con người Lào cùng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn sang nhận 500 suất quà, giao lưu văn hóa, chia sẻ không khí Tết Việt.

Đồng bào người Lào giáp biên giới xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng vui Tết Việt. Video: Lê Văn Chương

Chương trình tổ chức trong hai ngày 7, 8/2. Ban tổ chức đã trao 2.700 suất quà tặng nhân dân hai nước. Chương trình thu hút nhiều nhà tài trợ từ TPHCM, Quảng Trị, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nghệ An… ủng hộ 6,5 tỷ đồng. Nguồn xã hội hóa trên để xây dựng điểm trường, xây nhà cho người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo. Trong số đó bao gồm cả 2 xe cứu thương để hỗ trợ Trạm y tế quân dân y đưa sản phụ và bệnh nhân nặng lên tuyến trên, trong đó có cả người dân nước bạn Lào.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng, tham gia chương trình, phát biểu, thăm hỏi bà con người Lào﻿, tặng quà cho các hộ nghèo, già làng trưởng bản.

Bà con người Lào thích thú với môn kéo dây đầy vui tươi của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: Lê Văn Chương

Hai phụ nữ người Lào﻿ có khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười khi được các thành viên từ hội thiện nguyện “Từ Thiện Hy Vọng” ở thành phố Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng tặng quà. Ảnh: Lê Văn Chương

Thượng úy Sengchan LienViSay, cán bộ Đại đội bảo vệ biên giới 534 (Lào) thưởng thức ẩm thực, bắt tay “samakhi” với Thượng tá Phạm Thị Minh Huyền, trợ lý Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Lê Văn Chương

Bà A Lăng Noi, người Lào vui mừng với món quà tặng của Việt Nam kèm theo hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: Lê Văn Chương

Ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn và lãnh đạo Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tặng quà cho chị em phụ nữ người Lào trong buổi giao lưu văn nghệ. Ảnh: Lê Văn Chương

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao bảng tượng trưng 500 suất quà cho ông Pơ Long Phan Văn Dơ, trưởng thôn Abul, Lào. Ảnh: Lê Văn Chương

Các bạn trẻ Công an phường Bàn Thạch và phân ban Phật tử dân tộc thành phố Đà Nẵng giới thiệu với Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về những món quà sẽ tặng cho bà con người Lào. Ảnh: Lê Văn Chương