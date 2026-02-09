Bà con người Lào vui Tết Việt

TPO - Sự kiện “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tại địa bàn biên giới (thôn Pứt, xã Hùng Sơn), giao Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chủ trì, có 70 bà con người Lào cùng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn sang nhận 500 suất quà, giao lưu văn hóa, chia sẻ không khí Tết Việt.
Chương trình tổ chức trong hai ngày 7, 8/2. Ban tổ chức đã trao 2.700 suất quà tặng nhân dân hai nước. Chương trình thu hút nhiều nhà tài trợ từ TPHCM, Quảng Trị, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nghệ An… ủng hộ 6,5 tỷ đồng. Nguồn xã hội hóa trên để xây dựng điểm trường, xây nhà cho người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo. Trong số đó bao gồm cả 2 xe cứu thương để hỗ trợ Trạm y tế quân dân y đưa sản phụ và bệnh nhân nặng lên tuyến trên, trong đó có cả người dân nước bạn Lào.