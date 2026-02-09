Iran nêu quan điểm cứng rắn về vấn đề hạt nhân

TPO - Việc công nhận quyền làm giàu uranium của Iran là yếu tố then chốt để tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ có thể thành công, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi vừa tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. (Ảnh: mfa.ir)

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran tiến hành đàm phán gián tiếp tại Oman hôm 6/2, nhằm khôi phục tiến trình ngoại giao trong bối cảnh Mỹ tăng cường triển khai hải quân gần Iran và Tehran tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh nếu bị tấn công.

“Chúng tôi không bao giờ chấp nhận phương án không làm giàu uranium. Vì vậy, cần tập trung thảo luận về việc công nhận hoạt động làm giàu trong lãnh thổ Iran, đồng thời xây dựng lòng tin, rằng việc làm giàu này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và sẽ luôn như vậy”, ông Araqchi phát biểu ngày 8/2.

Iran và Mỹ tiến hành 5 vòng đàm phán hạt nhân trong năm 2025 nhưng rơi vào bế tắc, chủ yếu do bất đồng về việc Iran làm giàu uranium trong nước. Tháng 6/2025, Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran ngay sau chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày của Israel.

Tehran sau đó khẳng định đã dừng hoạt động làm giàu uranium, điều mà Mỹ cho là có thể mở ra con đường chế tạo bom hạt nhân. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Một nhà ngoại giao trong khu vực nói với Reuters, rằng Tehran sẵn sàng thảo luận về “độ tinh khiết” của việc làm giàu uranium cũng như những yếu tố khác, với điều kiện Iran được phép làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình và được dỡ bỏ trừng phạt, song song với giảm leo thang quân sự.

“Sự kiên quyết của Iran về việc làm giàu uranium không chỉ mang tính kỹ thuật hay kinh tế… mà bắt nguồn từ khát vọng độc lập và phẩm giá. Không ai có quyền bảo người Iran nên hay không nên làm gì”, ông Araqchi nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết chương trình tên lửa của nước này - nội dung mà Mỹ muốn đưa vào đàm phán, chưa bao giờ nằm trong chương trình nghị sự.

Ngày 8/2, Tổng thống Masoud Pezeshkian viết trên mạng xã hội rằng, các cuộc đàm phán với Mỹ là “một bước tiến”, đồng thời khẳng định Tehran muốn các quyền của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) được tôn trọng.

Theo ông Araqchi, thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán tiếp theo sẽ được quyết định sau khi tham vấn với Oman và có thể không diễn ra tại Muscat.