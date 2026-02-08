Ấm áp nghĩa tình quân - dân nơi biên giới Đắk Lắk

TPO - Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” phối hợp cùng “Phiên chợ 0 đồng” đã trở thành nhịp cầu nhân văn, mang sắc xuân đến với đồng bào các dân tộc nơi đại ngàn, thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong không khí vui tươi chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, ngày 7/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Tiếng cồng chiêng vang vọng, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của hàng nghìn bà con từ các buôn xa xôi tựu về. Những gian hàng 0 đồng đông kín người, những bàn tay khéo léo gói những chiếc bánh chưng xanh và những trò chơi dân gian vui nhộn, tất cả tạo nên một bức tranh mùa xuân đậm nghĩa tình quân – dân.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.



Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong chăm lo Tết cho nhân dân khu vực biên giới.

Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng triển khai hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội, không để người dân biên giới thiếu Tết, qua đó góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, chương trình thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc và bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; đồng thời huy động được sự vào cuộc, chung tay, góp sức tự giác của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến địa phương, cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Những phần quà, nhà ở, mô hình sinh kế, học bổng và hoạt động chăm lo Tết không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, động lực để các gia đình vùng biên giới đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, vui tươi, nghĩa tình.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, các hoạt động an sinh xã hội trong chương trình được triển khai đồng bộ, thiết thực. Chương trình đã trao tặng 10 căn Nhà Đại đoàn kết, 16 mô hình sinh kế tặng hội viên phụ nữ, tổ chức gian hàng 0 đồng và trao 1.700 suất quà Tết, gói 1.000 bánh chưng xanh, đồng thời, trao 50 suất học bổng, 50 xe đạp, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí…. Cùng với các hoạt động tại 14 xã, phường biên giới còn lại, tổng giá trị an sinh xã hội chăm lo Tết cho nhân dân khu vực biên giới toàn tỉnh gần 3,5 tỷ đồng.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay bà con đồng bào vùng biên.

Bà H’Phiên Rya xúc động chia sẻ: “Có gạo ngon, dầu ăn và bánh kẹo rồi, Tết này gia đình mình vui lắm, không còn lo cái bụng đói nữa. Cảm ơn Bộ đội Biên phòng và các cán bộ nhiều lắm”.

Điểm mới đặc sắc của chương trình năm nay chính là tính biểu trưng cho sự gắn kết không gian phát triển sau khi thực hiện sáp nhập hành chính.

Đại tá Đỗ Quang Thấm - Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là lần đầu tiên chương trình được triển khai quy mô cấp tỉnh đồng thời tại hai xã Buôn Đôn và Tuy An Đông, thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa “rừng và biển”, giữa biên giới đất liền và biên giới biển.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chuỗi "Phiên chợ 0 đồng" mang đến 1.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo và gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025.

Trong trong khuôn khổ xuân Bính Ngọ, ngày 7/2, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chuỗi "Phiên chợ 0 đồng" tại xã Buôn Đôn và phường Hòa Hiệp, mang đến 1.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo và gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025. Với tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng từ nguồn vận động doanh nghiệp, chương trình đã cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, bánh kẹo giúp bà con vùng sâu vùng xa vơi bớt gánh nặng lo toan.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk, khẳng định, việc chăm lo cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số mỗi dịp Tết đến xuân về là chủ trương xuyên suốt, mang tính nhân văn sâu sắc. Những chiếc bánh chưng xanh thắm tình quân dân, những phiên chợ 0 đồng rộn rã hay tiếng cười của trẻ thơ bên chiếc xe đạp mới chính là những "viên gạch" xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.