Nga tập kích 'xương sống' năng lượng, Ukraine đề nghị Ba Lan hỗ trợ khẩn cấp

TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp vào lãnh thổ Ukraine trong đêm, với sự tham gia của máy bay chiến đấu chiến lược, tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công. Nhiều khu vực ở Ukraine đã ghi nhận tình trạng mất điện khẩn cấp trên diện rộng.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 6, rạng sáng 7/2, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 447 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 408 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 39 tên lửa các loại (2 tên lửa Zircon, 21 tên lửa hành trình Kh-101 và 16 tên lửa hành trình Kalibr).

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ Bryansk, Kursk, Orel, Shatalovo, Millerovo và Primorsko-Akhtarsk thì tên lửa được phóng từ biển Caspi và Crimea. Tính đến sáng ngày 7/2, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 406 mục tiêu, trong đó bao gồm 382 UAV và 24 tên lửa.

Nhiều đám cháy lớn diễn ra ở Ukraine sau khi Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn.

Không quân Ukraine đã ghi nhận 13 tên lửa và 21 máy bay không người lái nhắm trúng vào 19 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, một số vũ khí của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar theo dõi, thông tin về địa điểm va chạm cũng như hậu quả của chúng đang được cập nhật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố mới nhất cho biết, trong đêm ngày 6, rạng sáng 7/2, lực lượng Nga đã phóng hơn 400 máy bay không người lái và khoảng 40 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Tại một số khu vực, lực lượng phòng không vẫn đang nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công.

"Mục tiêu chính là lưới điện, các cơ sở sản xuất điện và các trạm biến áp phân phối. Thiệt hại đã được báo cáo ở các tỉnh Volyn, Ivano-Frankivsk, Lviv và Rivne", ông Zelensky nói.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết các trạm biến áp quan trọng và các đường dây điện 750 kV và 330 kV mà ông mô tả là "xương sống" của lưới điện Ukraine đã bị tấn công trong đêm.

Theo ông, quân đội Nga cũng nhằm mục tiêu vào cơ sở sản xuất điện, bao gồm các nhà máy nhiệt điện Burshtyn và Dobrotvir.

Quan chức Ukraine lưu ý, do cơ sở hạ tầng bị hư hại, Ukraine đã áp dụng 4,5 - 5 chu kỳ cắt điện khẩn cấp. Tại khu vực phía đông và phía bắc, các chu kỳ cắt điện đặc biệt bổ sung đã được áp dụng. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống năng lượng, nhân viên nhà máy điện hạt nhân đã tạm thời tháo dỡ các tổ máy lò phản ứng.

Trung tâm điều phối của Ukrenergo đã kích hoạt yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ Ba Lan để ổn định hệ thống năng lượng.