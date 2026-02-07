Đảm bảo an toàn cho nữ quân nhân Việt Nam trong kỷ nguyên số

TPO - Hội thảo quốc tế tại Hà Nội do Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp UN Women và đối tác Canada tổ chức đã làm rõ yêu cầu gắn nâng cao năng lực số với bảo đảm an toàn, kỷ luật cho nữ quân nhân Việt Nam, đáp ứng nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và an ninh trong môi trường số ngày càng phức tạp.

Sáng 7/2, tại Hà Nội, Ban Phụ nữ Quân đội - Cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và Cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ) về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), với sự hỗ trợ của Chương trình Hợp tác huấn luyện quân sự (MTCP) thuộc Bộ Quốc phòng Canada, phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số”.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và UN Women tại Việt Nam tới dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Minh

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thúc đẩy bình đẳng giới và triển khai Chương trình nghị sự “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh” của LHQ.

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, phụ nữ là bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang, có nhiều đóng góp to lớn trên các lĩnh vực như tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, y tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo và đối ngoại quốc phòng.

Đặc biệt, nữ quân nhân Việt Nam đã trực tiếp tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, đảm nhiệm những vị trí đòi hỏi cao về trình độ chuyên môn, bản lĩnh, kỷ luật và khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội thảo.

“Thực tiễn đó khẳng định phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện, mà thực sự là nguồn lực quan trọng đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu, trong tiến trình chuyển đổi số, Bộ Quốc phòng Việt Nam đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ, gắn nâng cao năng lực số với bảo đảm an toàn, kỷ luật và hiệu quả công tác, đáp ứng với mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cũng mong muốn các ý kiến tại hội thảo được tiếp cận trên tinh thần xây dựng, chia sẻ kinh nghiệm và tôn trọng lẫn nhau; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện, thể chế và văn hóa của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, cho biết, kỷ nguyên số có thể nâng cao hiệu quả học tập, lãnh đạo và vận hành xuất sắc. Tuy nhiên, nó cũng khiến phụ nữ phải đối mặt với các hình thức quấy rối mới, mất an toàn dữ liệu và thông tin sai lệch.

UN Women tự hào về những thành tựu của Việt Nam trong Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030. Điều này bao gồm cam kết về an ninh mạng và các mối đe dọa mới nổi.

Theo bà Caroline Nyamayemombe, hội thảo thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ người dân trong một thế giới kết nối, ghi nhận phụ nữ không chỉ là những người tham gia vào hòa bình và an ninh, mà còn có đóng góp trọn vẹn giúp củng cố quốc gia.

Trung tá Paul Payne - Tùy viên Quốc phòng Canada tại Việt Nam, chia sẻ ý kiến tại hội thảo.

“Chúng tôi hoan nghênh Bộ Quốc phòng Việt Nam đang chuẩn bị Kế hoạch hành động về sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2026-2030. UN Women sẵn sàng hỗ trợ các vị cùng với Ban Phụ nữ Quân đội thông qua đào tạo, trao đổi kiến thức và quan hệ đối tác, đặc biệt là trong những thời điểm cần cứu trợ nhân đạo”, bà Caroline Nyamayemombe nhấn mạnh.

Đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tham dự hội thảo, Trung tá Paul Payne - Tùy viên Quốc phòng, chia sẻ, trong khuôn khổ quan hệ đối tác lâu dài với Việt Nam, Canada hỗ trợ huấn luyện gìn giữ hòa bình, tăng cường năng lực có lồng ghép giới, cùng các ưu tiên mới như an ninh số cho nữ quân nhân.

Theo Trung tá Paul Payne, thông qua các chương trình hợp tác huấn luyện quân sự, giảng viên và chuyên gia Canada, góp phần nâng cao năng lực của Việt Nam trong chuẩn bị và triển khai nữ quân nhân tham gia gìn giữ hòa bình, lồng ghép góc nhìn giới trong hoạt động quân sự, và tăng cường bảo vệ nữ quân nhân trước các rủi ro an ninh mạng.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, phát biểu tại hội thảo.

“Điều này thể hiện cam kết của Canada đối với hợp tác thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả, tính bao trùm và an toàn của các hoạt động gìn giữ hòa bình trên toàn cầu”, Trung tá Paul Payne nói.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, hội thảo đã tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là một quốc gia thành viên tích cực, có trách nhiệm trong thực hiện Chương trình nghị sự “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh” của LHQ.

Các ý kiến tại hội thảo đã làm rõ yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa chuyển đổi số, bình đẳng giới và mục tiêu vì hòa bình và an ninh của mỗi quốc gia, dân tộc và cộng đồng quốc tế, coi đây là một bộ phận quan trọng trong xây dựng Quân đội hiện đại, nhân văn và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu dự hội thảo.