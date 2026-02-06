Mang Tết thắm tình quân dân đến với bà con miền núi Đà Nẵng

TPO - Hơn 500 phần quà Tết được các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng mang đến xã miền núi Trà Tập, giúp bà con đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” tại xã miền núi Trà Tập, mang Tết ấm tình quân dân đến với bà con khó khăn.

Tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở xã Trà Tập.

Trong hai ngày (4/2 và 5/2), nhiều hoạt động mang đậm không khí Tết cổ truyền đã được tổ chức ở xã Trà Tập. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành đã trao hơn 500 suất quà Tết tặng người dân trên địa bàn.

Trong đó, 460 suất dành tặng gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn; 20 suất dành tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; 10 suất tặng cán bộ, chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn; 10 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó và 2 suất quà tặng gia đình chính sách tiêu biểu.

Hơn 500 suất quà Tết được trao tận tay cho người dân và thiếu nhi khó khăn.

Cùng với đó, lực lượng quân y phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, cấp phát thuốc cho hơn 200 lượt người dân, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng cũng khánh thành và trao tặng địa phương công trình thắp sáng đường quê với 20 trụ đèn đường năng lượng mặt trời với giá trị 60 triệu đồng.

Ngoài tặng quà, chương trình còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn kết tình quân dân, như: Gói bánh chưng, bánh tét truyền thống, giao lưu văn hóa - văn nghệ, và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Nhiều hoạt động đa dạng, mang không khí Tết cổ truyền đến xã miền núi khó khăn.

Ông Ngô Tấn Lạc - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập, cho biết, địa phương là một xã miền núi khó khăn nên đời sống của người dân trên địa bàn rất khó khăn. "Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được đón Tết ấm cúng, sum vầy và đủ đầy hơn", ông Lạc nói.

Khánh thành và bàn giao công trình thắp sáng đường quê.

Theo Thượng tá Hoàng Quốc Bảo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” là hoạt động có ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ để chung tay cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Trà Tập chăm lo, bảo đảm đời sống cho bà con nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

"Từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng vũ trang thành phố sẽ tiếp tục có những hoạt động, chương trình để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn chăm lo, đồng hành cùng nhân dân đón một cái Tết đầm ấm và vui tươi", Thượng tá Bảo nói.