Nga gặp sự cố nghiêm trọng ở tiền tuyến

TPO - Trong những ngày gần đây, lực lượng Nga tại tiền tuyến đã phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng do các trạm đầu cuối Starlink bị phong tỏa. Theo đó, hoạt động chỉ huy - kiểm soát trở nên phức tạp, trong khi nhiều chiến dịch tấn công buộc phải đình trệ một phần.

Thông tin trên được đưa ra bởi ông Serhii Beskrestnov, chuyên gia công nghệ vô tuyến quân sự Ukraine đồng thời là cố vấn Bộ Quốc phòng.

"Đối phương không chỉ gặp vấn đề ở tiền tuyến mà còn đang phải đối mặt với thảm họa thực sự. Toàn bộ hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân đội đã sụp đổ. Các chiến dịch tấn công đã bị đình trệ ở nhiều khu vực", ông nói.

Theo ông Serhii Beskrestnov, phía Ukraine chỉ gặp trục trặc tại một số đơn vị chưa kịp thời nộp danh sách đăng ký các thiết bị đầu cuối Starlink cá nhân. Hiện, quá trình đăng ký và xác minh vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết hệ thống Starlink của Ukraine đã được đưa vào "danh sách trắng" và hoạt động bình thường, còn các thiết bị đầu cuối do quân đội Nga sử dụng đã bị chặn.

Ông Fedorov nhấn mạnh, quá trình xác minh các thiết bị Starlink vẫn đang diễn ra, trong đó lô thiết bị đầu tiên đã được đưa vào "danh sách trắng" và bắt đầu hoạt động.

"Danh sách trắng được cập nhật mỗi ngày một lần. Nếu thiết bị đã được gửi để đăng ký nhưng chưa hoạt động trở lại, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Đây là một quy trình có quy mô rất lớn và cần thời gian. Song song với đó, chúng tôi đang nỗ lực để tiến tới xác minh dữ liệu theo thời gian thực", ông Mykhailo Fedorov cho biết.



Bộ trưởng Fedorov lưu ý người dân cần xác minh thiết bị Starlink thông qua Trung tâm Dịch vụ Hành chính.

Trước đó, Nga đã gia tăng việc sử dụng máy bay không người lái được trang bị hệ thống Starlink nhằm tìm cách vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ áp dụng cơ chế "danh sách trắng" đối với các thiết bị Starlink.

Sáng kiến này được triển khai với sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng Ukraine và SpaceX. Vì lý do an ninh, các trạm đầu cuối sẽ chỉ hoạt động ở dạng cố định và bị giới hạn tốc độ khi di chuyển.

Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định người dùng Starlink thông thường tại Ukraine vẫn có thể sử dụng dịch vụ mà không bị hạn chế, với điều kiện hoàn tất quá trình xác minh. Đồng thời, quân đội Ukraine cần nhanh chóng xác minh các thiết bị Starlink phục vụ mục đích quốc phòng để bảo đảm chúng tiếp tục hoạt động sau khi lệnh phong tỏa được áp dụng.