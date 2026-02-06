Nga, Mỹ nhất trí nối lại đối thoại quân sự cấp cao

TPO - Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) thông báo, Mỹ và Nga đã nhất trí thiết lập lại đối thoại quân sự cấp cao, chỉ vài giờ sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) chính thức hết hiệu lực.

Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ trong một tuyên bố hôm thứ Năm (5/2), cho biết: "Hôm nay, tại Abu Dhabi, Mỹ và Liên bang Nga đã nhất trí khôi phục đối thoại quân sự cấp cao".

Theo EUCOM, thỏa thuận nối lại đối thoại, vốn bị đình chỉ từ năm 2021, đạt được sau những "tiến bộ hiệu quả và mang tính xây dựng" tại các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề Ukraine diễn ra ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE). Các cuộc thảo luận có sự tham gia của tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ, cùng các quan chức quân sự từ Nga và Ukraine.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Getty Images)

"Duy trì đối thoại giữa các lực lượng quân sự là một yếu tố quan trọng đối với sự ổn định và hòa bình toàn cầu, điều chỉ có thể đạt được thông qua sức mạnh, và cung cấp phương tiện để tăng cường tính minh bạch và giảm leo thang căng thẳng", EUCOM nêu rõ.

Cũng trong ngày 5/2/2026, Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) chính thức hết hiệu lực. Đây là cơ chế pháp lý cuối cùng còn lại nhằm hạn chế kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ và Nga.

Văn kiện được ký kết năm 2010 này đặt ra giới hạn về số lượng đầu đạn và hệ thống phóng được triển khai, đồng thời cho phép hai bên tiến hành các hoạt động kiểm tra lẫn nhau nhằm giám sát việc tuân thủ.

Giới phân tích cho rằng việc hiệp ước hết hiệu lực đặt ra những thách thức mới đối với kiểm soát vũ khí chiến lược toàn cầu. Trong khi một số chuyên gia bày tỏ lo ngại về nguy cơ gia tăng bất ổn nếu thiếu các cơ chế giám sát và minh bạch.

