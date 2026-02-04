Mỹ thử tên lửa tầm xa mới cho Ukraine, tầm bắn lên đến 400 km

Các cuộc thử nghiệm được thực hiện tại trường bắn của Căn cứ Không quân Eglin ở miền Nam nước Mỹ. Theo thông báo từ văn phòng báo chí của căn cứ, hoạt động này đã thu thập được những dữ liệu đặc biệt quan trọng cho việc tiếp tục phát triển một hệ thống tấn công tầm xa có hiệu quả cao nhưng chi phí thấp, đang được triển khai theo chương trình tăng tốc.

Trong khuôn khổ thử nghiệm, hình ảnh ghi lại thời điểm tên lửa va chạm mục tiêu và đầu đạn phát nổ cũng đã được công bố. Những hình ảnh này cho thấy độ chính xác cao của Rusty Dagger cùng sức công phá đáng kể, dù đầu đạn chỉ nặng khoảng 227 kg.

Tên lửa Rusty Dagger do công ty Zone 5 Technologies phát triển theo chương trình ERAM. Ở giai đoạn thử nghiệm gần đây nhất, loại tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định với độ chính xác cao, qua đó khẳng định hiệu quả tác chiến của hệ thống.

Tuy nhiên, tuyên bố từ Căn cứ Không quân Eglin có thể sai sót về thời gian. Thông báo cho biết các cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 22/1/2025, trong khi chương trình ERAM dành cho Ukraine chỉ chính thức khởi động vào cuối tháng 1/2024, và các hoạt động thử nghiệm đầu tiên của tên lửa mới diễn ra khoảng chín tháng trước đó.

Việc bán tên lửa Rusty Dagger cho Ukraine đã được phê duyệt vào 28/8/2025. Theo kế hoạch, Ukraine được phép mua tối đa 3.350 tên lửa với tổng giá trị 825 triệu USD, do các đối tác châu Âu tài trợ. Chi phí ước tính cho mỗi tên lửa vào khoảng 246.000 USD, thấp hơn đáng kể so với nhiều hệ thống vũ khí cùng loại. Thời gian chuyển giao cụ thể hiện vẫn chưa được công bố.

Ngoài Rusty Dagger, công ty CoAspire cũng đã phát triển một tên lửa hành trình có cấu trúc tương tự mang tên RAACM, cùng thuộc chương trình ERAM.