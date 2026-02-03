Quan chức Nga tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng

TPO - Quan chức Nga cho biết, vũ khí hạt nhân là cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu vận mệnh đất nước bị đặt vào tình thế nguy cấp thì không một ai nên nghi ngờ việc Nga sẽ sử dụng chúng.

Trong cuộc phỏng vấn chung với hãng thông tấn TASS, Reuters và kênh Wargonzo, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết: "Vũ khí hạt nhân là phi thường và cực kỳ nguy hiểm đối với vận mệnh của toàn nhân loại, nhưng đồng thời, nếu nó liên quan đến vận mệnh của một quốc gia, thì không ai nên nghi ngờ nó".

Khi được hỏi liệu giới lãnh đạo Nga có thảo luận về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không, ông Medvedev trả lời rằng "Nga hành động hoàn toàn phù hợp với học thuyết hạt nhân của mình", trong đó mọi thứ đã được quy định rõ ràng, và không cần phải thảo luận riêng về việc sử dụng các loại vũ khí này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng lưu ý, vì Moscow chưa sử dụng vũ khí hạt nhân cho đến thời điểm này, điều đó có nghĩa là không có mối đe dọa nguy hiểm nào đối với đất nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nếu hiệp ước New START giữa Mỹ và Nga hết hạn mà không có thỏa thuận thay thế thì thế giới nên lo ngại.

"Tôi không muốn nói điều này ngay lập tức đồng nghĩa với thảm họa và một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ bắt đầu, nhưng nó vẫn sẽ khiến tất cả mọi người lo ngại", ông nói.

Ông Medvedev lưu ý rằng, các hiệp ước kiểm soát vũ khí đóng vai trò then chốt không chỉ trong việc hạn chế số lượng đầu đạn mà còn là cách để xác minh ý định và bảo đảm một mức độ tin cậy nhất định giữa các cường quốc hạt nhân lớn.

"Việc đếm số đầu đạn và phương tiện vận chuyển đã triển khai là một phương pháp hữu ích để theo dõi tình hình, nhưng nó không giải quyết được những vấn đề rộng hơn đang diễn ra", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói thêm.

Quan chức Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp ước như một biểu tượng của sự tin tưởng lẫn nhau: "Ở một khía cạnh nào đó, ngay cả với tất cả những tổn thất, nó vẫn là một yếu tố của sự tin tưởng. Khi một hiệp ước như vậy tồn tại, sẽ có sự tin tưởng. Khi nó không tồn tại, sự tin tưởng đó sẽ cạn kiệt".