Phái đoàn Nga, Mỹ đánh giá tích cực về cuộc gặp ở Miami

TPO - Trưởng đoàn đàm phán của Nga về vấn đề Ukraine đã đến thành phố Miami để gặp các quan chức Mỹ ngay trước thềm vòng đàm phán hòa bình tiếp theo dự kiến được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Sáng 31/1, đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev đã đến Mỹ trong một chuyến thăm không được thông báo trước. Ông đã hé lộ về chuyến đi bằng cách đăng tải một bản đồ trên mạng xã hội cho thấy máy bay đang tiến gần đến Miami (bang Florida).

Cuộc gặp giữa giới chức Nga và Mỹ diễn ra chỉ một ngày trước khi các nhà đàm phán của Ukraine và Nga gặp nhau ở thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột.

Quan chức Nga đánh giá cuộc gặp với phái đoàn Mỹ hôm thứ Bảy "mang tính xây dựng", đồng thời cho biết việc thảo luận về Nhóm làm việc kinh tế Mỹ - Nga diễn ra rất hiệu quả.

"Cuộc gặp gỡ mang tính xây dựng với phái đoàn hòa giải của Mỹ. Cuộc thảo luận về Nhóm làm việc kinh tế Mỹ - Nga cũng diễn ra hiệu quả", ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev.



Về phía Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff cũng mô tả cuộc gặp tại Florida là "hiệu quả", cho biết đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Steve Witkoff cho rằng các cuộc trao đổi cho thấy Moscow đang thể hiện thiện chí hướng tới hòa bình.

"Hôm nay tại Florida, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã có các cuộc gặp gỡ hiệu quả và mang tính xây dựng như một phần nỗ lực hòa giải của Mỹ nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine", ông Steve Witkoff viết.

Theo đặc phái viên Mỹ, phái đoàn Mỹ tham dự cuộc họp gồm có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, con rể của Tổng thống Mỹ - ông Jared Kushner và Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

Trước đó, vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Mỹ, Ukraine và Nga đã diễn ra trong các ngày 23-24/1 và được các bên đánh giá là "mang tính xây dựng". Tuy nhiên, các quan chức thừa nhận vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn nhất đối với việc đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Moscow khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi các khu vực ở vùng Donbass, khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022 và công nhận biên giới mới của nước này, bao gồm bán đảo Crimea. Trong khi đó, Kiev đã bác bỏ mọi sự nhượng bộ về lãnh thổ.

Một vòng đàm phán mới về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1/2 tại Abu Dhabi. Song Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, đặc phái viên của tổng thống Trump - ông Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán này, mà sẽ được tổ chức trực tiếp giữa phái đoàn Ukraine và Nga.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm 30/1 cho biết, ông không chắc liệu cuộc gặp với các nhà đàm phán Nga vào Chủ nhật (1/2) có diễn ra hay không, vì ngày và địa điểm có thể thay đổi do các vấn đề liên quan đến Iran và Mỹ. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông báo chính thức nào về những thay đổi này.

Về phía Nga, Moscow khẳng định vẫn để ngỏ khả năng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh vẫn nắm thế chủ động trên chiến trường. Hôm 30/1, Moscow đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump để tạo điều kiện thuận lợi cho vòng đàm phán tiếp theo.