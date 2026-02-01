Mỹ không chia sẻ kế hoạch ở Iran với các đồng minh vùng Vịnh

TPO - Một nguồn tin nói với Fox News, rằng Mỹ chưa chia sẻ mục tiêu hoặc kế hoạch liên quan đến Iran với các đồng minh vùng Vịnh, bất chấp các cuộc gặp cấp cao gần đây của phái đoàn Ả-rập Xê-út tại Washington nhằm mục đích làm rõ vấn đề.

(Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi nói điều này với tư cách đồng minh. Chúng tôi muốn đảm bảo họ hiểu lập trường và đánh giá chung của chúng tôi. Và chúng tôi cũng muốn hiểu đánh giá của Mỹ một cách rõ ràng nhất có thể", quan chức cấp cao từ một quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) nói với Fox News. "Chúng tôi muốn họ cung cấp thông tin rõ ràng, nhưng không đạt được điều đó."

Bình luận về các động thái quân sự của Mỹ cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran, quan chức này cho biết: "Kế hoạch không bao gồm việc sử dụng không phận Ả-rập Xê-út".

Mỹ được chào đón ở Ả-rập Xê-út, đặc biệt là liên quan đến Chiến dịch Inherent Resolve - chiến dịch đang diễn ra do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, lập trường của Ả-rập Xê-út hiện nay nhất quán với lập trường trước đó trong cuộc xung đột 12 ngày giữa Israel và Iran, vị quan chức giấu tên nói.

“Ả-rập Xê-út sẽ không cho phép sử dụng không phận để nhắm mục tiêu vào Israel, lực lượng Houthi, hay Iran. Lập trường hiện nay vẫn vậy. Ả-rập Xê-út không cho phép sử dụng không phận của họ trong một cuộc chiến mà họ không tham gia”.

Ngày 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã trực tiếp bày tỏ những mong muốn của mình đối với Iran, khi Tehran phải chịu áp lực ngày càng tăng về việc chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân.

Khi được hỏi liệu Iran có phải đối mặt với thời hạn chót để đạt được thỏa thuận hay không, ông Trump nói, thông tin này đã được truyền đạt kín đáo tới Tehran.

Trước đó, ngày 26/1, Tổng thống Trump tuyên bố một "hạm đội khổng lồ" đang tiến về Iran. Ông bày tỏ hy vọng Tehran sẽ ngồi vào bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận, ngụ ý việc Iran từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại, vào tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông cảnh báo rằng cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn, kêu gọi không để điều này xảy ra.

Tehran đã phản ứng bằng cách đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trong trường hợp có bất kỳ hành động gây hấn nào. Ngày 28/1, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran sẵn sàng đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán phải diễn ra mà không có sự đe dọa từ Mỹ.