Trung Quốc điều tra Bộ trưởng Bộ Quản lý khẩn cấp

TPO - Ông Vương Tương Hỉ (Wang Xiangxi) - Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, đang bị điều tra vì nghi ngờ "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".

Ông Vương Tương Hỉ phát biểu tại một sự kiện vào tháng 9/2025. (Ảnh: Xinhua)

Thông tin này được cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc công bố ngày 31/1, trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng diễn ra quyết liệt.

Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương không nêu chi tiết vi phạm của ông Vương. Việc một bộ trưởng đương nhiệm bị điều tra là điều tương đối hiếm ở Trung Quốc.

Ông Vương Tương Hỉ, 63 tuổi, nhậm chức vào tháng 7/2022, sau khi giữ chức chủ tịch của Tập đoàn Đầu tư năng lượng quốc gia, một công ty sản xuất điện thuộc sở hữu nhà nước.

Theo thông cáo chính thức của Bộ Quản lý khẩn cấp, ông Vương xuất hiện công khai lần gần đây nhất vào ngày 27/1, khi ông phát biểu tại cuộc họp nội bộ thường kỳ.

Cơ quan chống tham nhũng cũng thông báo mở cuộc điều tra đối với ông Tôn Thiệu Sính (Sun Shaocheng), cựu Bí thư Thành ủy Khu tự trị Nội Mông, báo China Daily đưa tin.

Trong chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm qua tại Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này tuần trước thông báo đang điều tra Thượng tướng Trương Hựu Hiệp - người đứng thứ hai trong Quân uỷ trung ương.

Ngày 31/1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo các quan chức quân sự cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Dân đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Thông báo cho biết, quyết định điều tra hai quan chức cấp cao này do Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra.

Trong tháng này, ông Tập ​​Cận Bình cho biết chống tham nhũng là một trận chiến mà Trung Quốc không được phép thua.

Năm 2025, chiến dịch chống tham nhũng của nước này lập kỷ lục với 65 cuộc điều tra nhằm vào các quan chức cấp cao. Chiến dịch này đã mở rộng sang cựu lãnh đạo của các trường đại học và doanh nghiệp nhà nước.