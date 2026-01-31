Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

Bình Giang
TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào tại Campuchia vào ngày 6/2.

screen-shot-2026-01-31-at-72430-pm.png
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ổn định, đa dạng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ chính trị tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, hợp tác kênh Đảng tiếp tục định hướng tổng thể quan hệ giữa hai nước, nhất là từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hun Sen đồng chủ trì Cuộc gặp hai Đảng tại TPHCM.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất, đặc biệt là công tác phối hợp đảm bảo an ninh chung trên toàn biên giới và hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng và tăng trưởng ổn định. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Campuchia đứng thứ 2 trong 84 địa bàn Việt Nam đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt gần 3 tỷ USD.

Hợp tác giữa các ban của hai Đảng, các cơ quan của Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và địa phương được duy trì, ngày càng đa dạng, phong phú về lĩnh vực và hình thức.

