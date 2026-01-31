Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tài xế bán tải hành hung dã man người đi đường

Hữu Huy - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 31/1, Công an xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang làm rõ vụ tài xế ô tô bán tải hành hung tài xế xe 7 chỗ đến bất tỉnh chỉ vì mâu thuẫn khi lưu thông trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 30/1 trên tuyến đường tỉnh 825, đoạn qua địa bàn xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh). Thời điểm này, một ô tô 7 chỗ màu đen, biển số TPHCM đang chạy song song cùng chiều với một ô tô bán tải màu trắng, biển số Long An (Tây Ninh).

Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông cầu Ba Sa, hướng về quốc lộ N2 (xã Hòa Khánh), tài xế xe 7 chỗ dừng lại chờ đèn đỏ thì bị ô tô bán tải kè sát. Sau đó, tài xế xe bán tải bất ngờ xuống xe, chặn đầu ô tô 7 chỗ.

da-chet-2.jpg
Hình ảnh vụ việc do camera an ninh ở gần hiện trường ghi lại.

Theo nhân chứng, tài xế xe 7 chỗ vừa mở cửa bước xuống để trao đổi thì hai bên chỉ nói với nhau vài câu. Bất ngờ, tài xế xe bán tải lao vào dùng chân đá liên tiếp vào đầu, mặt và vùng bụng đối phương, khiến nạn nhân gục xuống đường, nằm bất động.

Dù nạn nhân đã mất khả năng phản kháng, người này vẫn có dấu hiệu tiếp tục hành hung nhưng bị người dân xung quanh can ngăn. Một số người nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) do chấn thương nặng.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Huy - Trí Viễn
#Tây Ninh #vụ việc #tài xế #hành hung #điều tra #tai nạn đường bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục