Doanh nhân trẻ Việt Nam hiến kế cơ chế nhà ở xã hội, tín dụng cho khởi nghiệp

TPO - Tại phiên họp quan trọng về phát triển kinh tế tư nhân do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã nêu lên những chuyển biến tích cực từ chính quyền địa phương, đồng thời kiến nghị thực tế liên quan đến nhà ở xã hội, thuế suất và nguồn vốn cho khởi nghiệp.

Ngày 31/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tổ chức họp phiên thứ 4. Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Cùng dự có hai Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Hồ Đức Phớc; thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp.

Quang cảnh phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: BTC

Xây dựng cơ chế giao việc cho khu vực tư nhân

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần doanh nghiệp là trung tâm và yêu cầu chuyển trạng thái quản lý mạnh mẽ thông qua cơ chế “5 thông” từ phía Nhà nước song hành cùng “5 tiên phong” của doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng cơ chế giao các "việc lớn, việc khó, việc đột phá" cho khu vực tư nhân. Quán triệt nguyên tắc coi khó khăn của doanh nghiệp là vấn đề của Nhà nước để xử lý dứt điểm, nhằm đưa kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: BTC

Tại phiên họp, anh Đặng Hồng Anh – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nhân trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đặc biệt là sau khi được “rã đông”, thay đổi tư duy quản lý.

Theo anh Hồng Anh, sự thay đổi tích cực nhất nằm ở tinh thần của cán bộ công chức, các sở ban ngành tại địa phương. Lãnh đạo các địa phương hiện nay rất cầu thị, chủ động mời gọi hợp tác, xúc tiến các dự án đầu tư và tập trung giải quyết các khó khăn tồn đọng cũ. Đây được xem là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần phục vụ và đồng hành mà cộng đồng doanh nhân trẻ cảm nhận được.

Cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn và tin tưởng việc cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy nhanh hơn nữa trong năm 2026, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc của thực tiễn cuộc sống.

Doanh nhân trẻ đăng ký triển khai 22.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

Tại phiên họp, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh đã đề cập đến việc phát triển nhà ở xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Đại hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, trong tháng 2 vừa qua, đã có hai dự án với hơn 2.000 căn nhà đã được khởi công. Trong danh sách các hội viên đăng ký trong năm 2026 là 22.000 căn ở nhiều địa phương.

Anh Hồng Anh kiến nghị, dù tiêu chí, đối tượng mua nhà ở xã hội đã được quy định rõ, nhưng để tạo động lực mạnh mẽ hơn cho nhà đầu tư, Chính phủ cho phép doanh nghiệp được ưu tiên một tỷ lệ nhất định để bán cho chính cán bộ, nhân viên của mình.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu kiến nghị tại phiên họp. Ảnh: BTC

"Các doanh nghiệp sẵn sàng bỏ quỹ đất, xin dự án, nhưng nếu phải bốc thăm đại trà thì động lực chưa cao. Nếu có cơ chế phân phối một lượng nhất định cho nhân viên của mình, họ sẽ háo hức và quyết tâm làm nhà ở xã hội hơn rất nhiều", anh Hồng Anh nói.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành tỉ lệ phần trăm trên tổng dư nợ tín dụng, có thể từ 1 – 2%, để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo anh Hồng Anh, các ngân hàng thường e ngại rủi ro nợ xấu nên khó giải ngân cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Việc có tỉ lệ trên tổng dư nợ tín dụng sẽ là cơ sở pháp lý để các ngân hàng yên tâm hỗ trợ vốn, tránh tâm lý ngại rủi ro trách nhiệm khi thanh tra, kiểm tra về sau.

Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng kiến nghị Hội tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2026 ở 34 tỉnh, thành nhằm lấy ý kiến từ các địa phương, doanh nhân trẻ khởi nghiệp và doanh nhân lớn ở nhiều lĩnh vực. Tiếp đó là phiên gặp các bộ ngành và phiên trọng thể với sự tham dự của Thủ tướng.