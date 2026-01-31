Nữ công nhân bị đồng nghiệp sàm sỡ trong nhà vệ sinh gây xôn xao

TPO - Hình ảnh nữ công nhân bị nam đồng nghiệp sàm sỡ trong nhà vệ sinh lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Cơ quan công an đã vào cuộc, bắt giữ nghi phạm liên quan.

Ngày 31/1, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc đồng phục công nhân có hành vi sàm sỡ một người nữ. Sự việc diễn ra tại khu vực nhà vệ sinh và được camera an ninh ghi lại.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút người dùng mạng xã hội với nhiều bình luận, lên án hành vi của người đàn ông.

Người đàn ông sàm sỡ nữ đồng nghiệp trong công ty

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 26/1 tại khu vực nhà vệ sinh của Công ty T.D. trên địa bàn xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Người đàn ông có hành vi sàm sỡ nữ đồng nghiệp được xác định là V.T.Đ. (SN 1992, ngụ tỉnh Tây Ninh), công nhân Công ty T.D.

Công an xã Long Thành cho biết, sau khi vào cuộc xác minh, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu “Dâm ô”. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Long Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.