Bản tin Hình sự: Bé gái ở nhà một mình gào thét, vùng vẫy thoát khỏi kẻ dâm ô

TPO - TIN NÓNG ngày 27/2: Bị cáo Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù; Người đàn ông 41 tuổi giả dạng hotgirl lừa đại gia 5,7 tỷ đồng; Vụ ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái tử vong: Khởi tố cựu cán bộ công an...

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Huy San (SN 1961, trú tại phường 14, quận 3, TPHCM) mức án 30 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Ông Trương Huy San bị cáo buộc tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân nhiều bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân... gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Công an tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Đ.Q.D (SN 1987, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam) do đăng tin sai sự thật về thực hiện chủ trương chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX. Cụ thể, Fanpage "T.Đ.T.L.X.V.U” đăng tải thông tin chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an sẽ có những thay đổi như học phí tăng mạnh, thi khó gấp đôi… Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Fanpage trên do Đ.Q.D (SN 1987, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam) là quản trị viên.

TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lâm Hoàng Ngân (41 tuổi, ở huyện Trà Cú, Trà Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại tòa, xét thấy còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, có dấu hiệu bỏ sót hành vi phạm tội, nên HĐXX tuyên trả hồ sơ cho Viện KSND điều tra bổ sung. Theo cáo buộc, bị cáo Ngân đã sử dụng tài khoản zalo tên "Lam Hoang Ngan" và tên "Phượng Hằng", rồi kết bạn với ông H. (đại gia kinh doanh lớn ở TP. Cà Mau) để lừa 32 lần với tổng số tiền gần 5,7 tỷ đồng.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.T.N (39 tuổi, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. N. đã livestream khoảng 1 phút lên trang Facebook cá nhân với nội dung anh Trần Hữu Bình, là anh rể của anh Nhật (vận động viên đua thuyền mới mất tại xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) khi mang đồ ra mộ anh Nhật thì bị tai nạn khó qua khỏi, bà nội của anh Bình nghe tin bị tai nạn nên mất theo.

Công an TP Tuyên Quang khởi tố tài xế Nguyễn Khương Duy (31 tuổi, trú huyện Yên Sơn) về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Người này được xác định đã điều khiển ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong. Trước đó, Duy điều khiển lưu thông trên đường thuộc tổ dân phố 10, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang. Khi gặp xe máy do một người đàn ông sang đường bất ngờ, tài xế đánh lái tránh nhưng mất kiểm soát, lao thẳng vào một ngôi nhà bên đường gây ra vụ việc.

Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã làm việc với T.C.H (SN 1999, ngụ quận 8) và người liên quan đến vụ bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ bị đánh vào đầu gây thương tích vào sáng cùng ngày. Trước đó, ông C. (SN 1967, nhân viên bảo vệ) làm nhiệm vụ và phát hiện H. cùng cô gái mang chó vào công viên. Cả hai người này để chó chạy rông mà không rọ mõm. Khi bị bảo vệ nhắc, đôi nam nữ đã không đồng ý và còn cãi vã với ông C. Chưa dừng lại, H. cầm một cây kim loại đánh vào đầu ông C. dẫn đến chảy nhiều máu và bất tỉnh tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Ngô Ngọc Quân (47 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, Quân chạy xe máy đến khu vực tái định cư thuộc thị xã Đông Hòa để tìm người quen. Khi đi ngang qua nhà cháu H. (14 tuổi), thấy cháu ở nhà một mình, Quân giả vờ hỏi thăm người quen rồi có hành vi dâm ô. Cháu H. chống đối kịch liệt và liên tục gào thét kêu cứu. Sau đó cháu H. thoát khỏi sự khống chế, chạy ra đường kêu cứu thì Quân lên xe bỏ đi.