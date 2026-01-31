Trao hàng nghìn suất quà và vé tàu, xe miễn phí cho công nhân

TPO - Sáng 31/1, Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức khai mạc "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" tại TPHCM và kích hoạt hệ thống trực tuyến toàn quốc, mang đến hàng nghìn phiếu mua hàng ưu đãi cùng các chuyến tàu, xe miễn phí cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã dành những lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ công nhân, viên chức, lao động. Theo ông Khang, năm 2025 là một năm đầy dấu ấn khi cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính. Để đạt được những thành quả quan trọng đó, không thể thiếu sự đóng góp to lớn từ bàn tay lao động cần cù, khối trí tuệ sáng tạo và tinh thần làm việc bền bỉ của hàng triệu đoàn viên trên cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: "Với sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn luôn kiên trì đồng hành, là điểm tựa tin cậy chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt, mỗi độ Tết đến Xuân về, tinh thần ấy càng được phát huy mạnh mẽ với phương châm xuyên suốt: Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết".

Hiện thực hóa chủ trương này, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai hàng loạt chương trình thiết thực như: "Chuyến bay Công đoàn", "Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026", "Tết Sum vầy" cùng các chuyến xe nghĩa tình đưa đón công nhân về quê. Trong đó, "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" tổ chức tại TPHCM là điểm nhấn nổi bật, mang lại lợi ích trực tiếp cho công nhân tại đầu tàu kinh tế cả nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc chương trình.

Đông đảo người lao động tham gia chương trình Chợ Tết Công đoàn 2026.

Theo đó, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” có 124 gian hàng trực tiếp, cung ứng các sản phẩm, hàng hóa bảo đảm chất lượng với mức giảm giá từ 10% đến 30% trở lên. Gần 6.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn TPHCM được nhận phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/người để mua sắm. Dự kiến chương trình sẽ thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.

Trong dịp tết năm 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng triển khai chương trình “Hành trình Tết Công đoàn”, hỗ trợ hơn 20.000 vé xe, vé tàu và vé máy bay cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trực tiếp trao tặng vé xe, vé tàu và vé máy bay cho 100 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê, giúp họ sớm được sum họp bên gia đình trong ngày Tết cổ truyền.