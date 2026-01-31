Hơn 1.000 người cao tuổi Thủ đô được tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí

TPO - Hơn 1.000 người cao tuổi tại Hà Nội được thăm khám, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, khám sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu... cũng như thực hiện cận lâm sàng theo chỉ định bác sĩ. Nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng tới người cao tuổi.

Ngày 31/1, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi – Vì một Việt Nam khỏe mạnh" năm 2026.

Chương trình được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động ngày hội. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện và cơ sở y tế tuyến Trung ương đã khám, tư vấn sức khoẻ cho người cao tuổi. Trong đó có việc kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản; khám sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng; xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (18 chỉ số); thực hiện cận lâm sàng theo chỉ định như siêu âm ổ bụng, điện tim, chụp X-quang phổi.

Ban Tổ chức cũng đã trao những phần quà dinh dưỡng; tư vấn cài app quản lý sức khỏe từ xa và sử dụng AI tư vấn y tế đối với người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hoạt động thăm khám, tặng quà tới người cao tuổi tại ngày hội. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Nguyễn Hữu Tú - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế trước mắt mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích người cao tuổi quan tâm hơn tới vận động thể chất, dinh dưỡng khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ – những yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng sống khi về già

"Với tinh thần tiên phong của lực lượng thầy thuốc trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xác định trách nhiệm không chỉ là tham gia khám chữa bệnh, mà còn là lực lượng đi đầu trong việc đưa các chủ trương lớn của Đảng vào cuộc sống, bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực và bền bỉ, đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi – nhóm dân số đang ngày càng gia tăng và cần được chăm sóc toàn diện hơn”.

Anh Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Bà Đinh Hồng Ngọc - Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại Abbott Việt Nam, chia sẻ chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt đầu khi có bệnh, mà cần được xây dựng từ sớm thông qua chế độ dinh dưỡng khoa học, vận động phù hợp và sự chủ động của mỗi cá nhân. Thông qua các chương trình cộng đồng, công ty mong muốn góp phần xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững, lấy phòng ngừa và dinh dưỡng làm nền tảng.

Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Abbott, cùng các nhãn hàng Ensure Gold và Glucerna, trao tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng khoa học cho người cao tuổi tham gia chương trình; đồng thời gửi tặng 100 phần quà chúc Tết tới người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.