Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Hơn 1.000 người cao tuổi Thủ đô được tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 1.000 người cao tuổi tại Hà Nội được thăm khám, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, khám sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu... cũng như thực hiện cận lâm sàng theo chỉ định bác sĩ. Nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng tới người cao tuổi.

Ngày 31/1, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi – Vì một Việt Nam khỏe mạnh" năm 2026.

Chương trình được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

tienphong-khamsuckhoe-nguoicaotuoi8.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động ngày hội. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện và cơ sở y tế tuyến Trung ương đã khám, tư vấn sức khoẻ cho người cao tuổi. Trong đó có việc kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản; khám sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng; xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (18 chỉ số); thực hiện cận lâm sàng theo chỉ định như siêu âm ổ bụng, điện tim, chụp X-quang phổi.

Ban Tổ chức cũng đã trao những phần quà dinh dưỡng; tư vấn cài app quản lý sức khỏe từ xa và sử dụng AI tư vấn y tế đối với người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

tienphong-khamsuckhoe-nguoicaotuoi2.jpg
tienphong-khamsuckhoe-nguoicaotuoi5.jpg
tienphong-khamsuckhoe-nguoicaotuoi4.jpg
Hoạt động thăm khám, tặng quà tới người cao tuổi tại ngày hội. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Nguyễn Hữu Tú - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế trước mắt mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích người cao tuổi quan tâm hơn tới vận động thể chất, dinh dưỡng khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ – những yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng sống khi về già

"Với tinh thần tiên phong của lực lượng thầy thuốc trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xác định trách nhiệm không chỉ là tham gia khám chữa bệnh, mà còn là lực lượng đi đầu trong việc đưa các chủ trương lớn của Đảng vào cuộc sống, bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực và bền bỉ, đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi – nhóm dân số đang ngày càng gia tăng và cần được chăm sóc toàn diện hơn”.

tienphong-khamsuckhoe-nguoicaotuoi9.jpg
Anh Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Bà Đinh Hồng Ngọc - Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại Abbott Việt Nam, chia sẻ chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt đầu khi có bệnh, mà cần được xây dựng từ sớm thông qua chế độ dinh dưỡng khoa học, vận động phù hợp và sự chủ động của mỗi cá nhân. Thông qua các chương trình cộng đồng, công ty mong muốn góp phần xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững, lấy phòng ngừa và dinh dưỡng làm nền tảng.

Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Abbott, cùng các nhãn hàng Ensure Gold và Glucerna, trao tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng khoa học cho người cao tuổi tham gia chương trình; đồng thời gửi tặng 100 phần quà chúc Tết tới người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

tienphong-khamsuckhoe-nguoicaotuoi1.jpg
Nhiều phần quà được trao tặng cho người cao tuổi. Ảnh: Lâm Đăng Hải
Xuân Tùng
#người cao tuổi #chăm sóc sức khỏe #Hà Nội #khám bệnh #quà tặng #y tế cộng đồng #phục vụ người già #Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục