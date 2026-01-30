Tuổi trẻ Chính phủ hành động quyết liệt, hình thành 'đội ngũ số'

TPO - Năm 2026 được xác định là năm hành động quyết liệt của tuổi trẻ Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ yêu cầu hoạt động Đoàn phải “tránh hình thức, nói đi đôi với làm”, lấy chất lượng đóng góp vào quản trị quốc gia làm thước đo hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Dấu ấn của sự sáng tạo và nhân văn

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Hoàng Tùng – Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho biết, công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025 đã được tuổi trẻ Chính phủ triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và đạt được những kết quả rất đáng tự hào.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham mưu, phục vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Anh Bùi Hoàng Tùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Tùng, điều này đã được thể hiện qua những con số cụ thể: 2/10 công trình thanh niên tiêu biểu cấp toàn quốc; 10/43 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến tiêu biểu cấp Trung ương năm 2025; hơn 9.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp, công trình thanh niên các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được áp dụng trong tham mưu chính sách, kinh doanh, dịch vụ, lao động sản xuất và nghiên cứu khoa học được cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị công nhận; 371 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái được hỗ trợ xây dựng thực hiện...

Trong năm 2026, Đoàn Thanh niên Chính phủ đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, tập trung vào chủ động ứng dụng, chuyển đổi số, phát huy vai trò tuổi trẻ sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn trong năm 2026, tổ chức các hoạt động thiết thực, hướng tới đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đoàn Thanh niên Chính phủ đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chỉ tiêu thực hiện trong năm 2026.

Tránh hình thức, nói đi đôi với làm

Phát biểu tại chương trình, ông Lại Xuân Lâm cho biết, bước sang năm 2026, trong bối cảnh đất nước đứng trước kỷ nguyên vươn mình phát triển nhưng cũng đan xen nhiều thách thức. Yêu cầu đối với Đảng bộ Chính phủ, Chính phủ ngày càng cao, nhất là xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

“Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Chính phủ không thể chỉ dừng lại ở bề nổi mà phải đi vào thực chất, ngày càng có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và phải có sức lan tỏa”, ông Lâm nói.

Ông Lại Xuân Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ đề nghị Đoàn Thanh niên Chính phủ tập trung thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải được coi là nhiệm vụ xuyên suốt. Phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lấy chất lượng đóng góp vào quản trị quốc gia làm thước đo hiệu quả hoạt động Đoàn. Tổ chức các phong trào tình nguyện theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp và bền vững. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là "trường học xã hội chủ nghĩa" của thanh niên.

Năm 2026 phải là năm hành động quyết liệt của thanh niên Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia và cải cách hành chính. Cần hình thành và phát triển đội ngũ thanh niên tiên phong về tư duy số, năng lực số và quản trị số", ông Lại Xuân Lâm nhấn mạnh.

Khẳng định tính tiên phong, sáng tạo

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Chính phủ trao Giải thưởng “Đổi mới sáng tạo” trong công chức, viên chức, người lao động trẻ Chính phủ năm 2025 đối với 8 công trình, sản phẩm xuất sắc và 15 công trình, sản phẩm tiêu biểu.

Trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông với chủ đề “Thanh niên Chính phủ với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao khen thưởng các thí sinh đạt giải thưởng "Đổi mới sáng tạo". Ảnh: Xuân Tùng

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm và Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng trao khen thưởng các thí sinh đạt giải thưởng "Đổi mới sáng tạo". Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Hoàng Tùng – Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho biết, hai nội dung khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng và tính tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ Chính phủ trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.

“Đây là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và kiên định, sắc bén trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng – những nhiệm vụ chính trị cấp bách trong giai đoạn hiện nay”, anh Tùng nói.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang giải thưởng Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Chính phủ tặng cờ thi đua, bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025; tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Anh Bùi Hoàng Tùng trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Anh Bùi Hoàng Tùng trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc