Y4C: hoàn thiện công tác tập huấn trước chuyến đi “Thắp sáng tri thức 2026”

Sau khi hoàn tất công tác tuyển chọn tình nguyện viên, chương trình Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm nhằm sẵn sàng cho hành trình tại Bảo Thắng (Lào Cai). Trong đó, các buổi tập huấn đóng vai trò trung tâm, giúp Ban Tổ chức và đội ngũ cộng tác viên rà soát nội dung chuyên môn, kiểm tra phương án tổ chức và bảo đảm chất lượng các hoạt động sẽ triển khai tại địa phương.

Thử nghiệm gian hàng

Buổi tập huấn được tổ chức với mục tiêu hoàn thiện các gian hàng trải nghiệm STEM – một trong những nội dung trọng điểm của chương trình. Tại đây, các thành viên tham gia trực tiếp thử nghiệm, đánh giá và điều chỉnh từng hoạt động nhằm bảo đảm tính khả thi cũng như mức độ an toàn khi áp dụng trong điều kiện thực tế.

Theo Ban Tổ chức, đến thời điểm tập huấn, các gian hàng STEM về cơ bản đã được hoàn thiện. Trong quá trình thử nghiệm, hầu hết các gian hàng đã vận hành ổn định và đạt yêu cầu về chuyên môn cũng như quy trình tổ chức. Việc tổ chức thử nghiệm trước giúp Ban Tổ chức đánh giá chính xác mức độ phù hợp của từng gian hàng, đồng thời chủ động loại bỏ những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình triển khai với học sinh.

Thực hành và xử lý tình huống

Bên cạnh việc thử nghiệm gian hàng, Ban Tổ chức và các cộng tác viên cũng trực tiếp tham gia thực hành các trò chơi STEM dự kiến triển khai. Các tình huống rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức được đưa ra phân tích, từ đó thống nhất phương án xử lý nhằm bảo đảm hoạt động diễn ra an toàn, trật tự và hiệu quả.

Thông qua quá trình thực hành, đội ngũ điều phối được yêu cầu nắm rõ vai trò của mình trong từng hoạt động, từ khâu hướng dẫn đến hỗ trợ học sinh trong quá trình trải nghiệm.

Kiểm tra, đánh giá nhằm bảo đảm an toàn và chất lượng

Một nội dung quan trọng khác của buổi tập huấn là công tác kiểm tra, đánh giá toàn diện các gian hàng đã thử nghiệm thành công. Ban Tổ chức tiến hành rà soát quy trình tổ chức, thiết bị sử dụng và phương án đảm bảo an toàn, qua đó xác nhận các gian hàng đạt yêu cầu để đưa vào chương trình chính thức.

Theo đại diện Ban Tổ chức, việc kiểm tra kỹ lưỡng trước chuyến đi là bước cần thiết nhằm hạn chế tối đa rủi ro và bảo đảm mỗi hoạt động đều mang lại giá trị giáo dục thiết thực cho người tham gia.

Hoàn thiện phương án, sẵn sàng lên đường

Thông qua buổi tập huấn, chương trình Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C tiếp tục hoàn thiện các phương án tổ chức, sẵn sàng cho hành trình tại Bảo Thắng (Lào Cai). Công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, từ nội dung chuyên môn đến nhân sự điều phối, tạo nền tảng để chương trình diễn ra đúng mục tiêu, an toàn và hiệu quả.

Buổi tập huấn cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng của Y4C, từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế, mở đầu cho hành trình trải nghiệm gắn với giáo dục và phục vụ cộng đồng trong thời gian tới.