Mô hình 'bệ phóng tin học' tiếp sức ước mơ cho học sinh nơi đại ngàn

Thông qua mô hình "Bệ phóng tin học", tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động mong muốn được đồng hành lâu dài cùng thanh thiếu nhi vùng khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận tri thức, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển công bằng, bền vững của xã hội.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vừa tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện” tại Đắk Lắk gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ cơ sở.

Tại chương trình, Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai mô hình “Bệ phóng tin học”, trao tặng 5 phòng máy tính (trị giá 50 triệu đồng/phòng) cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Mỗi phòng được trang bị 10 máy tính, hệ thống điện bảo đảm an toàn, đường truyền Internet phù hợp và thiết bị mạng có cấu hình bảo mật cơ bản. Các trường được hỗ trợ gồm Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ea Ktur), Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (xã Cuôr Đăng), Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây (xã Hòa Mỹ), Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Quảng Phú) và Trường THCS Đồng Khởi (xã Hòa Thịnh).

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng đã trao tặng 50 mô hình “Lồng gà an sinh” hỗ trợ người dân yếu thế trên địa bàn tỉnh, trong đó 10 mô hình được trao cho nhân dân xã Ea Ktur và 40 mô hình cho xã Sông Cầu.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị cũng trao 30 phần quà tặng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, các già làng, trưởng buôn, già làng, người có uy tín tại các xã Ea Ktur, Cuôr Đăng và Quảng Phú, góp phần động viên tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Theo Thượng tá Tạ Thị Hồng Hải - Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị Bộ Tư lệnh CSCĐ, việc trao tặng các phòng tin học không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, giúp học sinh vùng khó khăn được tiếp cận sớm với công nghệ thông tin, mà còn tạo nền tảng để các em mở rộng tri thức, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng CSCĐ, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Chia sẻ với Báo Tiền Phong, Thượng úy Dương Hải Anh - Trưởng Ban thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ mong muốn, mỗi phòng máy được trao hôm nay không chỉ đơn thuần là một công trình vật chất, mà thực sự trở thành một không gian mở của tri thức giúp các em học sinh vùng đại ngàn Đắk Lắk lần đầu tiên có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin một cách bài bản, an toàn và bền vững.

Từ những thao tác học tập ban đầu, các em sẽ từng bước mở rộng hiểu biết, rèn luyện tư duy số, hình thành năng lực học tập mới và nuôi dưỡng những ước mơ vượt lên hoàn cảnh, vươn ra thế giới rộng lớn hơn. Thông qua mô hình "Bệ phóng tin học", tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động mong muốn được đồng hành lâu dài cùng thanh thiếu nhi vùng khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận tri thức, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển công bằng, bền vững của xã hội.

Trước đó, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, tiêu biểu như tham gia hỗ trợ xây mới 134 căn nhà trong phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, trao tặng hàng nghìn suất quà và nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên tiếp tục hỗ trợ sửa chữa, xây mới 119 căn nhà tại các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, khẳng định tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng CSCĐ gắn với phong trào thi đua Ba nhất.