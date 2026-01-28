'Theo dấu chân Người' trên quê hương cách mạng Cao Bằng

TPO - Ngày 28/1, tại xã Trường Hà (tỉnh Cao Bằng), Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội với chủ đề “Theo dấu chân Người”, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an.

Tại chương trình, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu đã ôn lại truyền thống cách đây 85 năm, ngày 28 tháng 1 năm 1941, tại Pác Bó, Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra bước ngoặt chiến lược cho cách mạng nước ta, đặt nền móng cho sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và cho toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam sau này.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu phát biểu tại chương trình.

"Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước là niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc, khẳng định vị trí đặc biệt của Cao Bằng - nơi biên cương Tổ quốc, cội nguồn cách mạng. Sự kiện này đồng thời có ý nghĩa sâu sắc trong việc khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tinh thần tự chủ chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam trong những năm tháng khó khăn, gian khổ cũng như trong giai đoạn phát triển hiện nay", Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nói.

Dịp này, Ban Tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách, người có uy tín, người yếu thế, học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, Công an xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở có hoàn cảnh khó khăn...

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an dự lễ khánh thành công trình thanh niên và khởi công xây dựng Ngôi nhà 19/8.

Chương trình “Theo dấu chân Người” được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi như sinh hoạt chính trị tại các địa chỉ đỏ; trồng cây hưởng ứng chiến dịch “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”; triển khai các công trình, phần việc gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế….

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 ngôi nhà 19/8, mái ấm tình thương; trao 6 "Phòng máy tính cho em", 14 công trình “Vườn cây thanh niên”, “Vườn cây ơn Bác”, 1 công trình “Đường điện Biên giới”, “Đường cờ Tổ quốc”, 50 suất thay thủy tinh thể, 850 suất quà... với tổng trị giá nguồn lực hơn 2,5 tỷ đồng.