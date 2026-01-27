Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ Quảng Ninh với mùa xuân biên giới năm 2026

Quốc Nam

TPO - Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp cùng Đoàn thanh niên Bộ Tài chính và các đơn vị đoàn cơ sở cùng tổ chức trao tặng hàng nghìn suất quà và nhiều công trình vui chơi, học tập cho học sinh, đoàn viên, thanh niên... khu vực biên giới.

tp-quocnam-z62-6328.jpg
Ngày 26/1, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính và tổ chức Đoàn tại các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở tổ chức chương trình Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới năm 2026 và phát động phong trào Ngày thanh niên cùng hành động tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động lớn của tuổi trẻ Quảng Ninh hướng tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới nhằm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV﻿ và Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
tp-quocnam-z62-6450.jpg
Chương trình diễn ra từ đầu tháng 1 tới giữa tháng 2, “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới năm 2026” được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó tập trung tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
tp-quocnam-z62-6343.jpg
Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của các lực lượng vũ trang, tinh thần đoàn kết, gắn bó của các lực lượng vũ trang với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, biên giới quốc gia.
tp-quocnam-z62-6462.jpg
Các hoạt động như thanh niên tình nguyện, tổ chức tham gia văn hóa, văn nghệ, thăm khám chữa bệnh và tặng quà cho các gia đình chính sách... được triển khai sâu rộng tới tầng lớp đoàn viên, thanh niên tại các trường học, khu dân cư nhằm thể hiện trách nhiệm với xã hội của tuổi trẻ, nâng cao niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.
tp-quocnam-z62-6118.jpg
tp-quocnam-z62-6155.jpg
tp-quocnam-z62-6124.jpg
tp-quocnam-z62-6137.jpg
Chị Nguyễn Phương Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, cho biết chương trình năm nay tổ chức tại địa bàn 2 phường biên giới Móng Cái 1 và Móng Cái 2 (thuộc thành phố Móng Cái cũ) với sự tham gia của Đoàn thanh niên Bộ Tài chính và đoàn thanh niên các đơn vị gồm: Binh đoàn 19, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty than Hòn Gai, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam...
tp-quocnam-z62-6204.jpg
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào đoàn kết ba lực lượng thanh niên trong tỉnh, coi đây là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
tp-quocnam-z62-6260.jpg
Các công trình ý nghĩa thắm đượm tình quân dân, thể hiện ý chí của thế hệ trẻ toàn quốc nói chung và tuổi trẻ Quảng Ninh nói riêng dành cho nơi phên giậu thiêng liêng vùng Đông Bắc như phòng máy tính cho em, sân chơi thiếu nhi, phòng đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội...
tp-quocnam-z62-6188.jpg
Cùng với đó, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh trao tặng hàng nghìn phần quà được trao tặng đến các em học sinh, đoàn viên, thanh niên, gia đình chính sách... ngay trong những ngày cuối năm là động lực để thắp lửa thêm ý chí cho thế hệ trẻ biên giới Quảng Ninh tiếp tục vươn lên trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành công dân tốt cho đất nước.
tp-quocnam-z62-6163.jpg
Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng 8 bức ảnh được phục dựng cho 8 gia đình thân nhân các anh hùng liệt sĩ thuộc phường Móng Cái 1.
tp-quocnam-z62-6206.jpg
tp-quocnam-z62-6184.jpg
tp-quocnam-z62-6186.jpg
Đây là hoạt động nằm trong dự án "Thời hoa lửa" nhằm phục dựng lại 1.000 bức ảnh chân dung anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi trẻ, tuổi thanh xuân nhằm bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.
tp-quocnam-z62-6238.jpg
Hòa trong bầu không khí vui tươi của cả nước chào đón năm mới Bính Ngọ, chương trình “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới năm 2026” đã một lần nữa khẳng định niềm tin son sắt với Đảng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quảng Ninh hướng về biên cương Tổ quốc.
tp-quocnam-z62-5979.jpg
Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp với Trường Đại học Anh quốc Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên đề Định vị bản thân, tư vấn hướng nghiệp﻿ trong kỷ nguyên số cho hơn 600 đoàn viên, thanh niên và đội viên lớn. Thông qua tập huấn, các bạn đoàn viên, thanh niên đã có thêm những gợi mở thiết thực để hiểu rõ hơn về năng lực của bản thân, nắm bắt xu hướng nghề nghiệp trong thời đại số, từ đó chủ động xây dựng mục tiêu và định hướng tương lai phù hợp với nhu cầu của xã hội.
Quốc Nam
#Quảng Ninh #tuổi trẻ #biên giới #quà tặng #hoạt động xã hội #đoàn thanh niên #Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh #Đoàn thanh niên Bộ Tài chính #Tỉnh Đoàn Quảng Ninh #"Tri ân cựu thanh niên xung phong – Thời hoa lửa" #Định vị bản thân #tư vấn hướng nghiệp

