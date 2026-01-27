Tuổi trẻ Quảng Ninh với mùa xuân biên giới năm 2026

TPO - Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp cùng Đoàn thanh niên Bộ Tài chính và các đơn vị đoàn cơ sở cùng tổ chức trao tặng hàng nghìn suất quà và nhiều công trình vui chơi, học tập cho học sinh, đoàn viên, thanh niên... khu vực biên giới.
Chị Nguyễn Phương Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, cho biết chương trình năm nay tổ chức tại địa bàn 2 phường biên giới Móng Cái 1 và Móng Cái 2 (thuộc thành phố Móng Cái cũ) với sự tham gia của Đoàn thanh niên Bộ Tài chính và đoàn thanh niên các đơn vị gồm: Binh đoàn 19, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty than Hòn Gai, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam...
Đây là hoạt động nằm trong dự án "Thời hoa lửa" nhằm phục dựng lại 1.000 bức ảnh chân dung anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi trẻ, tuổi thanh xuân nhằm bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.