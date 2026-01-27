Tuổi trẻ Quảng Ninh với mùa xuân biên giới năm 2026

TPO - Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp cùng Đoàn thanh niên Bộ Tài chính và các đơn vị đoàn cơ sở cùng tổ chức trao tặng hàng nghìn suất quà và nhiều công trình vui chơi, học tập cho học sinh, đoàn viên, thanh niên... khu vực biên giới.