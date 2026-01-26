Nhiều công trình thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

TPO - Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, Đoàn Thanh niên và đoàn viên thanh niên nhiều địa phương đã triển khai nhiều công trình giá trị, phần việc ý nghĩa thiết thực hướng tới cộng đồng như sân chơi cộng đồng, thắp sáng đường quê, tủ sách thiếu nhi.

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ đã triển khai “Ngày thanh niên cùng hành động”.

Thông qua những công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của thanh niên trong việc cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng lớn mà Đại hội XIV của Đảng đề ra. Đồng thời, là dịp để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng quê hương đất nước phát triển.

Khơi dậy tinh thần tự hào, phát huy truyền thống

Ngày 26/1, Đoàn xã Thanh Trì (Hà Nội) tổ chức chương trình “Ngày Thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại trường THPT Ngọc Hồi với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa. Đoàn xã đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên đợt 1 cho 345 học sinh ưu tú; trao Quyết định thành lập Chi đoàn Công ty Cổ phần LRV Việt Nam, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phát động Cuộc thi Tiếng Anh “Global Citizen’s Talk Thanh Trì” lần thứ I, nhằm tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích đoàn viên, thanh thiếu niên khối THCS, THPT rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, tư duy hội nhập, bản lĩnh công dân toàn cầu trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Cũng trong chương trình, 13 suất học bổng “Vững bước tương lai” đã được trao tặng học sinh tiêu biểu khối 12.

Đoàn xã Thanh Trì tổ chức kết nạp Đoàn viên mới. Ảnh: ĐXTT

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mô hình thực tế về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tham quan địa chỉ đỏ, tìm hiểu một số di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn đã được tổ chức Đoàn triển khai.

Sắc cờ Tổ quốc, cờ Đảng được “phủ đỏ”, cùng nhiều thông điệp thể hiện niềm tự hào, vững tin của tuổi trẻ đối với Đảng tiếp tục được chia sẻ trên không gian mạng, không gian thực. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng Đại hội Đảng toàn quốc, cũng như hướng tới nhiều sự kiện lớn của đất nước trong năm 2026.

"Vũ điệu sân trường" của thầy và trò trường Tiểu học Hội Hợp B (tỉnh Phú Thọ) chào mừng thành công Đại hội. Nguồn: FBTĐ

Phát huy tinh thần tiên phong, sẻ chia

Một trong những dấu ấn ngày thanh niên cùng hành động chính là hành trình tình nguyện và sẻ chia đối với vùng đồng bào còn nhiều khó khăn. Trong đó có chương trình “Đông ấm vùng cao” năm 2026 tại xã Hạ Lang (Cao Bằng) do Thành Đoàn – Hội LHTN Việt Nam TP Hải Phòng phối hợp Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức.

Chương trình đã trao tặng nhiều công trình, phần quà ý nghĩa với tổng trị giá hơn 725 triệu đồng, như: công trình “Sân chơi cộng đồng”; nhà nhân ái; 50 suất quà và chăn ấm cho học sinh tiểu học; 50 suất quà Tết…

Nghi thức khánh thành sân chơi cộng đồng tại xã Hạ Lang (Cao Bằng). Ảnh: TĐHP

Đoàn xã Bình Minh, Yên Nghĩa và Phú Lương đem nguồn lực đến với xã Hà Quảng (Cao Bằng), gồm: công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân; máy vi tính hỗ trợ học tập, tiếp cận công nghệ; 5.000 quyển vở và đồ dùng học tập cho các em học sinh; 300 suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu: chăn ấm, gạo, bánh chưng, mì tôm, đồ dùng học tập, sách vở gửi tới bà con trong những ngày đông giá rét và dịp xuân về.

Tuổi trẻ Phú Thượng, Giảng Võ hướng về Quảng Trị với hành trình “Xuân tình nguyện – Tết ấm yêu thương”. Hành trình đã trao tặng 200 suất quà trị giá hơn 300 triệu đồng, các công trình thanh niên cho các gia đình chính sách, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Nhiều phần quà được trao tặng gia đình chính sách ở xã Cửa Việt, Quảng Trị. Ảnh: FBTĐHN

Vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan

Các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ nhiều địa phương đã đồng loạt ra quân góp phần cải thiện môi trường sống xanh - sạch - đẹp - an toàn trong Ngày Chủ nhật xanh.

Tại Cao Bằng, 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã dọn dẹp, thu gom và xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, trường học, trụ sở cơ quan, khu vực công cộng và các điểm di tích lịch sử. Bên cạnh đó, hỗ trợ láng nền nhà, vận chuyển vật liệu xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Qua đó, hơn 4.000 đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động; dọn vệ sinh 15km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, khu dân cư; 30 điểm rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý; 500 người dân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng 350 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ Cao Bằng dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: TĐCB

Tại Lạng Sơn, đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tập trung vào các phần việc cụ thể như: ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn và đô thị, trồng cây xanh, hỗ trợ ngày công xóa nhà tạm nhà dột nát, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho thanh thiếu nhi, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.