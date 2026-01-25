Nam sinh Khánh Hòa ngược dòng soán ngôi đầu, vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26

TPO - Nam sinh Khánh Hòa Trần Võ Gia Bảo thi đấu bền bỉ, đã giành lại vị trí dẫn đầu đoàn đua ở thời điểm quan trọng để giành chiến thắng chung cuộc trận quý I. Với điểm số 175, Gia Bảo lọt vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26 và mang cầu truyền hình về tỉnh.

Trận quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 (phát sóng 25/1) với bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Đức Anh (THPT Nam Sách, Hải Phòng), Hoàng Anh Minh (THPT Nguyễn Huệ, TP Huế), Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa) và Nguyễn Minh Tiến (THPT Quốc Oai, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Gia Bảo tạo lợi thế dẫn đầu 65 điểm, Anh Minh 60 điểm, Đức Anh và Minh Tiến cùng 20 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 6 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Thị trường là tổng hoà những quan hệ …, trong đó nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng thông qua việc trao đổi, mua bán với sự xác định giá cả, số lượng hàng hoá, dịch vụ tương ứng với trình độ phát triển nhất định của nền sản xuất. Cả bốn thí sinh đều không giành được điểm.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Biết 5/6 bể đã đầy nước. Người ta mở vòi cho nước chảy tiếp vào bể, trung bình mỗi giờ được 1/4 bể. Hỏi sau bao nhiêu phút vòi đó chảy đầy bể nước?. Anh Minh, Gia Bảo, Minh Tiến ghi điểm với đáp án "40".

Ngay khi ô hình ảnh đầu tiên được lật mở, Minh Tiến đã nhanh chóng nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật. Đáp án chính xác “Đổi mới” đã giúp nam sinh Hà Nội vươn lên dẫn đầu với 80 điểm. Tiếp đến, Gia Bảo 75 điểm, Anh Minh 70 điểm, Đức Anh 20 điểm.

Minh Tiến vươn lên dẫn đầu sau khi giải đáp chính xác ẩn số chướng ngại vật.

Với khoảng cách 5 điểm của ba thí sinh tốp đầu, trận thi quý I Olympia 26 càng thêm gay cấn, hứa hẹn nhiều sự thay đổi cục diện trận đấu ở trong phần thi Tăng tốc.

Ở trong phần thi đòi hỏi sự nhanh nhạy và chính xác, Anh Minh đã xuất sắc để ghi điểm tuyệt đối 3/4 câu hỏi. Minh Tiến có một lần giành được 40 điểm.

Sau 3 phần thi, Anh Minh đã soán ngôi đầu với 170 điểm, Minh Tiến 140 điểm, Gia Bảo 135 điểm, Đức Anh 80 điểm.

Gia Bảo đã vươn lên ở thời điểm quyết định để chiến thắng.

Phần thi Về đích, Anh Minh là thí sinh đầu tiên ứng thí, lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm, nhưng không thành công cải thiện điểm số. Hai câu hỏi đầu, Gia Bảo giành được quyền trả lời, nhưng đều không ghi điểm và bị trừ điểm. Anh Minh về vị trí với 170 điểm.

Minh Tiến với 140 điểm, là thí sinh thứ hai dự thi, lựa chọn ba câu có cùng giá trị 20 điểm. Cậu để Đức Anh có cơ hội trả lời ở câu đầu tiên, không có đáp án chính xác ở câu thứ hai, nhưng đã kịp giành điểm câu cuối cùng. Minh Tiến về vị trí với 160 điểm.

Gia Bảo với 115 điểm lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu ghi điểm ở câu thứ hai và câu cuối cùng có chọn Ngôi sao hy vọng để nâng điểm số lên 175. Qua đó, nam sinh Khánh Hòa soán ngôi đầu của Anh Minh.

Đức Anh lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu cuối. Câu hỏi đầu, Anh Minh giành được quyền trả lời nhưng không thể ghi điểm. Câu hỏi cuối, Minh Tiến giành quyền trả lời, nhưng cũng không thể ghi điểm. Đức Anh về vị trí với 40 điểm.

Trần Võ Gia Bảo giành chiến thắng trận quý I Olympia 26.

Kết quả chung cuộc, Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa) giành vòng nguyệt quế với 175 điểm và ghi danh vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26, cùng cầu truyền hình trực tiếp về tỉnh.

Hoàng Anh Minh (THPT Nguyễn Huệ, TP Huế) về nhì với 155 điểm.

Cùng xếp vị trí thứ ba, Nguyễn Minh Tiến (THPT Quốc Oai, Hà Nội) 145 điểm và Nguyễn Đức Anh (THPT Nam Sách, Hải Phòng) 40 điểm.