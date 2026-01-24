Lan tỏa yêu thương ở Sơn La

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2025 – Xuân tình nguyện năm 2026” do Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức đã trao 619 áo đồng phục mùa đông, 50 suất học bổng cho học sinh và 21 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Mường Sại.

a1-8501.jpg
Đoàn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường TH&THCS Mường Sại, xã Mường Sại.

Ngày 24/1, Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2025 – Xuân tình nguyện năm 2026” tại xã Mường Sại, tỉnh Sơn La. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi và Nhân dân tại địa bàn vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 619 áo đồng phục mùa đông cho các em học sinh Trường TH&THCS Mường Sại, góp phần giúp các em giữ ấm, yên tâm học tập trong những ngày đông giá rét. Bên cạnh đó, 50 suất học bổng đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đồng thời, đoàn đã trao 21 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã, thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

a3.jpg
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng áo ấm cho học sinh Trường TH&THCS Mường Sại.

Tổng giá trị các hoạt động và phần quà an sinh xã hội trong chương trình hơn 200 triệu đồng.

Thông qua chương trình, vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần chăm lo cho thiếu nhi và Nhân dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Viết Hà
