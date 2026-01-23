Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tri ân các chiến sĩ cách mạng tại 'địa chỉ đỏ' Nhà đày Buôn Ma Thuột

Huỳnh Thủy

TPO - Tỉnh Đắk Lắk tổ chức trang trọng Lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm, đày ải tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Ngày 23/1, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo đại biểu đã trang trọng tổ chức Lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm, đày ải tại đây - “địa chỉ đỏ” ghi dấu tinh thần kiên trung, bất khuất của cách mạng Việt Nam.

tienphong-2.jpg
Lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất từng bị giam cầm tại “địa ngục trần gian” Nhà đày Buôn Ma Thuột. Buổi lễ là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí quật cường và tinh thần cách mạng sáng ngời của các thế hệ tiền bối.

tienphong-4.jpg
Các đại biểu dâng hương với tấm lòng thành kính đối với các chiến sĩ cách mạng.

Cách đây 82 năm, ngày 25/1/1944 (nhằm mùng 1 Tết Giáp Thân), tại Nhà đày Buôn Ma Thuột đã diễn ra một sự kiện lịch sử đặc biệt, được đánh giá là “có một không hai” trong hệ thống nhà tù, nhà đày của thực dân Pháp ở Đông Dương và các nước thuộc địa.

Khi đó, các tù chính trị đã tổ chức trọng thể “Cuộc duyệt binh”, với sự tham gia của toàn thể tù nhân, quản ngục, binh lính, viên chức Nhà đày Buôn Ma Thuột và nhiều đồng chí sau này trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, như: Trần Hữu Dực, Hoàng Anh, Trần Văn Quang. Lần đầu tiên trong lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngay trong không gian nhà đày, thể hiện khí phách hiên ngang, tinh thần bất khuất và niềm tin sắt son vào thắng lợi của cách mạng.

Dù diễn ra trong thời gian ngắn, “Cuộc duyệt binh” đã trở thành biểu tượng sinh động về ý chí chiến đấu, tinh thần tổ chức, kỷ luật và bản lĩnh của những người cộng sản trong chốn lao tù khắc nghiệt. Nhà đày Buôn Ma Thuột không chỉ ghi dấu những đòn tra tấn dã man của chế độ thực dân, mà còn là nơi tỏa sáng tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng và sự hy sinh cao cả vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

tienphong-3.jpg
Lễ tri ân thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" đối với các chiến sĩ cách mạng.

Lễ tri ân các chiến sĩ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Huỳnh Thủy
