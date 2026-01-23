Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Trong lúc lưu thông trên đường, người dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một người đàn ông nằm bất động ven đường, tử vong bên cạnh xe máy bị ngã.

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ một người đàn ông tử vong ven đường.

z7459384449151-0f58593ccf4b2be2175ee4b378bddac8.jpg
Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân đang lưu thông trên đường Hồ Xuân Hương, khu phố 14, phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một người đàn ông nằm bất động ven đường. Bên cạnh nạn nhân là một xe máy biển số 86C2-010.54 bị ngã, người và phương tiện nằm sát vách tường của một khu du lịch trên tuyến đường này.

Nhận tin báo, Công an phường Mũi Né nhanh chóng có mặt, phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra và xác minh. Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong. Danh tính người đàn ông được xác định là L.H.P. (SN 1998, trú khu phố Thiện An, phường Mũi Né).

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #người tử vong #phường Mũi Né #xe máy #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục