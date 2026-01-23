Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Lâm Đồng

TPO - Trong lúc lưu thông trên đường, người dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một người đàn ông nằm bất động ven đường, tử vong bên cạnh xe máy bị ngã.

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ một người đàn ông tử vong ven đường.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân đang lưu thông trên đường Hồ Xuân Hương, khu phố 14, phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một người đàn ông nằm bất động ven đường. Bên cạnh nạn nhân là một xe máy biển số 86C2-010.54 bị ngã, người và phương tiện nằm sát vách tường của một khu du lịch trên tuyến đường này.

Nhận tin báo, Công an phường Mũi Né nhanh chóng có mặt, phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra và xác minh. Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong. Danh tính người đàn ông được xác định là L.H.P. (SN 1998, trú khu phố Thiện An, phường Mũi Né).

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.