Xã hội

Nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn

Thu Hiền

TPO - Một nữ sinh ở Nghệ An rời nhà đi học rồi mất liên lạc nhiều ngày nay, khiến gia đình hết sức lo lắng.

Chiều 23/1, Công an xã Cát Ngạn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình tổ chức tìm kiếm nữ sinh Giản Thị Thu N. (SN 2009), học sinh lớp 11D4, Trường THPT Thanh Chương 3, mất tích nhiều ngày qua.

Trước đó, anh Giản Viết Mạnh (trú xã Cát Ngạn) đã đến Công an xã Cát Ngạn trình báo về việc con gái mình - cháu Giản Thị Thu N. rời khỏi nhà từ sáng 15/1 nhưng không quay về, gia đình mất hoàn toàn liên lạc.

z7460413451904-89f4066868887b9188b9f3fd9ee84a55.jpg
Nữ sinh N. rời nhà đi học rồi mất liên lạc nhiều ngày.

Theo thông tin từ gia đình, sáng 15/1, cháu N. rời nhà với lý do đi học. Tuy nhiên, sau đó nữ sinh này không trở về nhà như thường lệ. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi, đồng thời trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an, song đến nay vẫn chưa có thông tin về tung tích của cháu. Thời điểm rời nhà, cháu N. mặc áo phao màu đen, đeo balo màu đen.

Gia đình cho biết thêm, khoảng 9h sáng cùng ngày (15/1), cháu N. được cho là đã bắt một xe ô tô 7 chỗ di chuyển theo hướng xuống thành phố Vinh (cũ). “N. ơi, con đang ở đâu, bố mẹ chỉ mong con bình an. Cả gia đình nhiều ngày nay không ăn ngủ được, nhớ và lo cho con vô cùng…”, anh Mạnh chia sẻ.

Hiện gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm cháu N.

Thu Hiền
