Bị dọa mất lương tăng thêm, người về hưu Đà Nẵng sốt sắng tích hợp 'số tham chiếu' lên VssID

TPO - Rất nhiều người về hưu tại Đà Nẵng đã tìm đến cơ sở Bảo hiểm xã hội cập nhật, tích hợp “số tham chiếu” vì lo không được nhận lương hưu tăng thêm từ tháng 3/2026.

Bà N.L. (phường Hải Châu) cho hay ngày 7/1, bà nhận được cuộc gọi từ một người lạ, tự xưng là nhân viên của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng. Người này cho biết từ tháng 3/2026, lương hưu sẽ tăng thêm 15%. Tuy nhiên để nhận phần tăng thêm này, người về hưu phải tích hợp “số tham chiếu” lên ứng dụng VssID để cập nhật các thông tin bắt buộc cũng như mức lương được nhận. Nếu không tích hợp thì chỉ nhận được mức lương hưu cũ. Đặc biệt, sau này còn có nguy cơ làm lại tất cả các giấy tờ cá nhân mới được nhận lương.

Người dân mang sổ BHXH cùng giấy tờ cá nhân đến cơ sở BHXH nhờ tích hợp "số tham chiếu" sau cuộc gọi của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: T.H.

Bà N. L. không biết “số tham chiếu” là gì nên trao đổi lại không tích hợp được. Người này tiếp tục gửi cho bà số điện thoại của “cán bộ phòng chế độ bảo hiểm”, dặn bà liên hệ để lấy số thứ tự và số tham chiếu trước khi đến cơ sở BHXH, còn không thì sẽ được cán bộ hướng dẫn tích hợp online.

Vì vừa về hưu, khá lóng ngóng với chính sách lương cũng như thao tác trên các ứng dụng, ngày 8/1, bà N.L. sốt sắng đến BHXH cơ sở Hòa Cường để tích hợp “số tham chiếu”. “Tôi đưa căn cước công dân, nhân viên tại đây kiểm tra thì nói đầy đủ hết rồi nên không cần tích hợp gì thêm. Họ cũng dặn tôi BHXH chỉ nhắn tin hoặc gửi email thông báo cho công dân chứ không gọi điện, gọi video hướng dẫn. Đây là một thủ đoạn lừa đảo, những ngày qua cũng có nhiều trường hợp như tôi”, bà L. kể.

Ông N.Q. (phường Hải Châu) cũng mang sổ BHXH lên để nhờ kiểm tra, tích hợp “số tham chiếu” sau khi có người tự xưng nhân viên BHXH giục “làm nhanh để nhận lương tăng thêm”. Ông Q. kể người này đã gọi video, vợ chồng ông thấy khung cảnh cũng giống phòng làm việc, tuy nhiên khi người này yêu cầu thao tác trên máy thì vợ chồng ông sinh nghi nên cắt máy rồi tự đến cơ sở BHXH làm trực tiếp. Tới đây ông mới vỡ lẽ là lừa đảo, rất may ông chưa làm theo hướng dẫn của các đối tượng.

Các đối tượng lừa đảo nhắn tin cho người về hưu hướng dẫn tích hợp "số tham chiếu".

Trong khi đó, chị G.T. (phường Cẩm Lệ) cho hay cán bộ bảo hiểm dỏm đã liên hệ với mẹ chị và hứa sẽ gửi dãy mã số qua tin nhắn Zalo. Đối tượng này còn yêu cầu chỉ làm việc với mẹ chị để hướng dẫn trực tiếp cách tích hợp.

Nghị quyết số 246/2025/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026 nêu rõ việc dành nguồn để thực hiện điều chỉnh đối với tiền lương, lương hưu, trợ cấp hàng tháng… Điều này càng khiến nhiều người về hưu tin lời các đối tượng, lo lắng phải cập nhật sớm số tham chiếu để kịp nhận lương tăng thêm trong tháng 3/2026, nhất là những người cao tuổi.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng nhìn nhận đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, nhắm vào những người về hưu, cao tuổi. Hiện BHXH không yêu cầu cập nhật, tích hợp hay thao tác bất cứ một thông tin, số liệu nào trên ứng dụng VssID nên người dân cần cảnh giác. Ngoài ra, BHXH cũng không liên hệ với người dân bằng việc gọi điện, nhắn tin kết bạn qua ứng dụng Zalo, gửi đường link, mã QR để yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục hoặc cung cấp thông tin cá nhân…