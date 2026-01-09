Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trắng đêm tìm kiếm người đàn ông 'xuống sông tắm nhưng không thấy lên'

TPO - Người đàn ông xuống sông Sài Gòn, đoạn ở phố đi bộ Bạch Đằng rồi mất tích. Lực lượng chức năng dùng cano và người nhái tiến hành tìm kiếm người này.

Ngày 9/1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Công an TPHCM và phường Thủ Dầu Một dùng cano, người nhái tiến hành tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích khi xuống sông Sài Gòn tắm.

Theo thông tin ban đầu, đêm 8/1, một số người phát hiện người đàn ông xuống sông Sài Gòn ở phố đi bộ Bạch Đằng để tắm. Sau đó, họ không thấy người này lên bờ nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích trên sông Sài Gòn đoạn phố đi bộ Bạch Đằng.

Công an phường Thủ Dầu Một sau đó trích xuất camera an ninh trong khu vực, phát hiện có người xuống sông nhưng không thấy lên bờ nên tổ chức tìm kiếm. Lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM dùng cano, người nhái để tìm kiếm suốt cả đêm và đến sáng nay vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Thời tiết tại khu vực TPHCM từ tối 8/1 đến sáng 9/1 rất lạnh, nhiệt độ có lúc 15 độ.

