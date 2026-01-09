Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xe đầu kéo chở than bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam

Ngọc Tú
TPO - Đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Lam Thành (Nghệ An), chiếc xe đầu kéo chở than đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến hàng hóa và thùng xe bị lửa làm hư hỏng.

Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào khoảng 19h ngày 9/1 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An).

2270706833406976837-1.jpg
Chiếc xe bốc cháy dữ dội khi đang di chuyển trên cao tốc.

Theo thông tin từ Đội 4 (Cục Cảnh sát giao thông), thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-110.xx chở than đang di chuyển trên cao tốc đoạn qua xã Lam Thành thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện hỏa hoạn, tài xế đã lập tức tách rời rơ-moóc khỏi cabin để góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy VSIP đã điều động một xe chữa cháy phối hợp cùng lực lượng Công an Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

2270706833406976837.jpg
Vụ việc khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Một cán bộ Đội 4 tham gia chữa cháy cho biết, bước đầu ngọn lửa được xác định xuất phát từ khu vực lốp xe rồi nhanh chóng lan rộng sang các bộ phận khác của phương tiện.

Sau nhiều phút dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, thùng xe và hàng trên thùng đã bị lửa làm hư hỏng.

2696b57166f3e9adb0e2.jpg
2493633280687948741.jpg
Vụ hỏa hoạn còn cháy lan xuống cỏ ven đường cao tốc.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến giao thông trên tuyến bị tắc nghẽn cục bộ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

2270706833406976837-3.jpg
Cảnh sát dập lửa để tránh lây lan trên diện rộng.
Ngọc Tú
#Nghệ An #cháy #cao tốc #cao tốc Bắc Nam #xe tải cháy #xe đầu kéo bốc cháy #xe cháy trên cao tốc

