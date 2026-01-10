Báo Phụ nữ Việt Nam có tân Tổng biên tập

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hiếu
TPO - Ông Phí Quốc Thuyên, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Phụ nữ Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, kể từ ngày 31/12/2025.

Chiều 9/1, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy TƯ Hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.


Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Phí Quốc Thuyên (ảnh: Thu Hà)

Theo đó, ông Phí Quốc Thuyên, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Phụ nữ Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 31/12/2025.

Ông Phí Quốc Thuyên sinh 1973, quê Hà Nội. Ông đã có hơn 20 năm công tác tại Báo Phụ nữ Việt Nam.

Tại Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Phí Quốc Thuyên đã từng trải qua các vị trí: Phóng viên, Thư ký tòa soạn, Trưởng phòng Thư ký, Phó Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Phụ nữ Việt Nam.

