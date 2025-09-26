Ông Nguyễn Khắc Văn làm quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn giữ chức Phó Tổng Biên tập, đồng thời giao làm quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) cho đến khi có quyết định nhân sự Tổng Biên tập của báo này.

Sáng 26/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.

Tại lễ trao quyết định, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn giữ chức Phó Tổng Biên tập, giao làm Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP cho đến khi có quyết định nhân sự Tổng Biên tập báo.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho ông Nguyễn Khắc Văn (thứ 2 từ trái qua) cùng các nhân sự Phó Tổng Biên tập Báo SGGP. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập báo SGGP đối với ông Nguyễn Ngọc Anh, bà Bùi Thị Hồng Sương, ông Phạm Văn Trường, ông Trương Đức Nghĩa (nguyên Tổng Biên tập báo Bà Rịa - Vũng Tàu), ông Lê Minh Tùng (nguyên Tổng Biên tập báo Bình Dương).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho ông Nguyễn Thành Lợi. Ảnh: Ngô Tùng

Buổi lễ cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, giữ chức vụ Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM.