Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Khắc Văn làm quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn giữ chức Phó Tổng Biên tập, đồng thời giao làm quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) cho đến khi có quyết định nhân sự Tổng Biên tập của báo này.

Sáng 26/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.

Tại lễ trao quyết định, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn giữ chức Phó Tổng Biên tập, giao làm Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP cho đến khi có quyết định nhân sự Tổng Biên tập báo.

img-9917.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho ông Nguyễn Khắc Văn (thứ 2 từ trái qua) cùng các nhân sự Phó Tổng Biên tập Báo SGGP. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập báo SGGP đối với ông Nguyễn Ngọc Anh, bà Bùi Thị Hồng Sương, ông Phạm Văn Trường, ông Trương Đức Nghĩa (nguyên Tổng Biên tập báo Bà Rịa - Vũng Tàu), ông Lê Minh Tùng (nguyên Tổng Biên tập báo Bình Dương).

img-9924.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho ông Nguyễn Thành Lợi. Ảnh: Ngô Tùng

Buổi lễ cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, giữ chức vụ Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM.

Ngô Tùng
#Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #trao quyết định cán bộ #chỉ định #bổ nhiệm #Quyền Tổng Biên tập #Báo Sài Gòn Giải Phóng

Xem thêm

Cùng chuyên mục