Ông Nguyễn Khắc Văn làm quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sáng 26/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.
Tại lễ trao quyết định, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn giữ chức Phó Tổng Biên tập, giao làm Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP cho đến khi có quyết định nhân sự Tổng Biên tập báo.
Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập báo SGGP đối với ông Nguyễn Ngọc Anh, bà Bùi Thị Hồng Sương, ông Phạm Văn Trường, ông Trương Đức Nghĩa (nguyên Tổng Biên tập báo Bà Rịa - Vũng Tàu), ông Lê Minh Tùng (nguyên Tổng Biên tập báo Bình Dương).
Buổi lễ cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, giữ chức vụ Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM.