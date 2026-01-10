Hà Nội bắn pháo hoa 30 phút chào mừng Đại hội XIV của Đảng

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch phối hợp tổ chức bắn pháo hoa trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Thủ đô Hà Nội.

Theo kế hoạch, điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình bắn pháo hoa có thời lượng khoảng 30 phút, dự kiến bắt đầu từ 20h10 ngày 23/1/2026 theo kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do Tập đoàn Sun Group bảo đảm.

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun hoa các loại và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

Ảnh minh họa

Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với các cơ quan, chức năng của Bộ Quốc phòng nắm kết quả kiểm tra đánh giá hợp quy bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng đối với sản phẩm pháo hoa do Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 nhập khẩu; kết quả kiểm tra bảo đảm đủ điều kiện đối với lực lượng chuyên gia người nước ngoài và các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa do Tập đoàn Sun Group đảm nhiệm.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tổ chức lắp đặt các màn hình LED ở hai bên Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ nhân dân xem Chương trình nghệ thuật đặc biệt.

UBND phường Từ Liêm được giao nhiệm vụ bảo đảm mặt bằng cho Tập đoàn Sun Group tập kết lực lượng, phương tiện kỹ thuật triển khai xây dựng trận địa bắn pháo hoa; bảo đảm vệ sinh môi trường, chiếu sáng tại khu vực bắn...