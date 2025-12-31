Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026

TPO

TPO - Thời khắc chuyển giao sang năm 2026, Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước chào đón năm mới bằng những màn pháo hoa rực rỡ.

video Pháo hoa rực sáng bầu trời Đà Lạt đêm giao thừa

Bầu trời Đà Lạt bừng sáng bởi màn pháo hoa rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách tập trung thưởng lãm, khép lại năm cũ và chào đón năm mới trong không khí hân hoan giữa cao nguyên se lạnh.

Thái Lâm

video Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM
img-8943.jpg
Nhiều người dân dừng lại trên cầu Sài Gòn để xem pháo hoa chào năm mới 2026.
img-8972.jpg
Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM.
img-8970.jpg
img-8971.jpg
img-8969.jpg

Phạm Nguyễn

photo Hà Nội chào đón năm 2026 bằng màn pháo hoa rực rỡ
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
Hà Nội chào đón năm 2026 bằng màn pháo hoa rực rỡ
photo Màn pháo hoa đặc sắc chào năm mới ở Nghệ An
tp-img-7933.jpg
Tối 31/12, tại Quảng trường Ánh sáng VinWonders Cửa Hội, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hào khí Sông Lam” chào mừng năm mới 2026.
tp-img-7847.jpg
tp-img-7785.jpg
Các ca sĩ nổi tiếng mang đến những ca khúc sôi động.
tp-img-7777.jpg
tp-img-7791.jpg
Hàng vạn khán giả đến xem chương trình.
tp-img-7946.jpg
tp-img-0694.jpg
Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ, thắp sáng bầu trời Cửa Hội trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mang theo niềm tin, kỳ vọng về một năm 2026 thắng lợi mới, khí thế mới.
tp-img-0697.jpg
tp-img-0698.jpg
tp-img-0699.jpg
tp-img-0693.jpg
Màn bắn pháo hoa đặc sắc đã mang đến sự thích thú cho hàng vạn khán giả.
tp-img-0680.jpg
Màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ, thắp sáng bầu trời Cửa Hội trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mang theo niềm tin, kỳ vọng về một năm 2026 thắng lợi mới.

Ngọc Tú

report Phố biển Nha Trang, phố núi Buôn Ma Thuột đón năm mới

Bầu trời Nha Trang, Buôn Ma Thuột rực sáng pháo hoa trong tiếng hò reo của hàng nghìn người dân và du khách quốc tế.

Nhiều bạn trẻ hò reo trong tiếng pháo hoa và dành cho nhau những cái ôm nồng ấm và rất nhiều lời chúc năm mới tốt đẹp.

img-0910.jpg
Các bạn trẻ check-in kỷ niệm khoảnh khắc bước sang năm mới 2026.

Đặc biệt, cùng với người dân địa phương, rất đông du khách quốc tế đang lưu trú ở thành phố biển Nha Trang tỏ ra thích thú khi liên tục hò reo, vỗ tay hoan hô trước màn bắn pháo hoa chào đón năm mới.

img-0892.jpg
Nhiểu người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời Nha Trang.
img-0924.jpg
Cặp đôi thể hiện tình cảm dưới màn pháo hoa chào năm mới.

Chị Trần Khánh Huyền (du khách đến từ TP.HCM) lần đầu tiên đến Nha Trang du lịch vào đúng dịp Tết Dương lịch, cho biết. “Được hoà chung với hàng nghìn người dân phố biển cũng như du khách quốc tế để cùng đón năm mới thật sự là một điều đặc biệt. Mong năm mới an lành đến với mọi nhà".

tp-c_messenger-creation-0e65339d-9552-4f6d-909a-ea970086e309.jpg
Du khách quốc tế đón mừng năm mới tại Nha Trang.
tp-c_img-20260101-001506.jpg
Bạn trẻ Đắk Lắk check-in đón năm mới. Ảnh: CTV Thủy Trần.

Thủy Trần- Thanh Thanh

report Hức hức chờ xem pháo hoa ở Sa Pa

Hàng nghìn người dân và du khách đổ về trung tâm phường Sa Pa, chờ đón màn pháo hoa và thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới trong không khí náo nhiệt.

Khoảnh khắc giao thừa đến gần, biển người đổ về khu vực trung tâm phường Sa Pa, tập trung đông tại quảng trường, khu Nhà thờ đá và các trục đường lân cận. Dòng người ken đặc, di chuyển chậm, nhiều thời điểm khu vực trung tâm gần như không còn chỗ trống.

Trong tiết trời lạnh đặc trưng của Sa Pa, người dân và du khách đứng chờ thời khắc chuyển giao, cùng đếm ngược đón năm mới. Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, tiếng reo hò vang lên, nhiều người giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, khép lại năm cũ và mở ra năm mới trong không khí sôi động.

23114.jpg
23113.jpg
23112.jpg
23079.jpg
23077.jpg

Thành Đạt

report Hàng nghìn người ở Đà Lạt ‘chill’ cùng âm nhạc trong thời tiết 14 độ C

Tối 31/12, trong tiết trời se lạnh khoảng 14 độ C, hàng nghìn người dân và du khách đổ về quảng trường Lâm Viên. Ai cũng khoác áo ấm, đội mũ len, hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động, “chill” giữa cao nguyên, chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới.

img-4349.jpg
Hàng nghìn người chờ ngắm pháo hoa tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
img-4346.jpg
img-4343.jpg
Nhóm bạn trẻ "chill" cùng âm nhạc chờ khoảnh khắc giao thừa.
img-4373.jpg
img-4368.jpg
Hiệu ứng đèn flash giúp các tiết mục văn nghệ thêm phần sôi động.

Thái Lâm

report Hà Nội: Sân vận động quốc gia thành điểm hẹn đêm giao thừa

Từ đầu tối 31/12, khu vực quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã rộn ràng bước chân của các bạn trẻ “lên đồ, xuống phố” đón năm mới 2026.

tp-chao-nam-moiddt-3595.jpg
tp-chao-nam-moiddt-3473.jpg
tp-chao-nam-moiddt-3596.jpg
Nhiều nhóm bạn dừng chân ở các bãi cỏ, vỉa hè rộng quanh sân vận động, vừa trò chuyện vừa tạo dáng chụp ảnh. Những cái ôm, cái khoác vai thân thiết, những tràng cười vang lên giữa tiết trời Hà Nội se lạnh. Với họ, xuống phố đêm cuối năm không chỉ để chờ pháo hoa, mà còn để cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua và bắt đầu năm mới trong sự gắn kết.
tp-chao-nam-moiddt-3607.jpg
tp-chao-nam-moiddt-3608.jpg
Không khí lãng mạn cũng dễ dàng bắt gặp quanh khu vực Mỹ Đình. Các cặp đôi tay trong tay dạo bộ, trao cho nhau những cái ôm, lời chúc sớm cho năm mới. Có người chọn chụp ảnh kỷ niệm ngay trước sân vận động, có người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên giữa dòng người đông đúc.
tp-chao-nam-moiddt-3510.jpg
tp-chao-nam-moiddt-3477.jpg
tp-chao-nam-moiddt-3481.jpg
“Ở nhà xem giao thừa thì cũng được, nhưng ra ngoài mới thấy rõ cảm giác cuối năm. Có bạn bè bên cạnh, chụp với nhau vài tấm hình là đã thấy năm cũ khép lại rất trọn vẹn”, Thu Ngân, 21 tuổi, chia sẻ.
tp-chao-nam-moiddt-3603.jpg
Càng về gần giao thừa, dòng người về khu vực quảng trường trước sân vận động càng đông. Nhiều bạn trẻ chuẩn bị sẵn điện thoại, máy ảnh, chọn vị trí thuận lợi để chờ xem pháo hoa. Không khí chờ đợi hiện rõ trên từng gương mặt, khi ai cũng mong khoảnh khắc giao thừa sẽ đến thật trọn vẹn.
tp-chao-nam-moiddt-3488.jpg
tp-chao-nam-moiddt-3580.jpg
tp-chao-nam-moiddt-3469.jpg

Dương Triều

photo TPHCM: Đi Metro đón giao thừa

Tối 31/12, chỉ còn vài tiếng bước sang năm 2026, giới trẻ TPHCM có xu hướng chọn tàu Metro làm phương tiện di chuyển vào trung tâm thành phố để đón giao thừa, chờ xem pháo hoa.

ld-1.jpg
Theo nhân viên nhà ga An Phú, để phục vụ người dân và du khách đón lễ countdown, tuyến Metro sẽ chạy đến 23h30 phút, sau đó tạm dừng nghỉ. Metro hoạt động trở lại từ 0h30 phút đến 2h30 phút rạng sáng ngày 1/1.
tp-ld-1-1.jpg
Việc kéo dài thời gian khai thác được kỳ vọng giúp giảm áp lực giao thông đường bộ, đồng thời mang lại trải nghiệm văn minh, an toàn cho người dân trong thời khắc chuyển giao năm mới.
tp-ld-1-3.jpg
Các bạn trẻ "xí chỗ" tại cầu đi bộ lên nhà ga An Phú để canh góc chụp ảnh cho thời khắc giao thừa.
tp-ld-1-4.jpg
Bạn Minh Khang (22 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cho biết: “Tụi mình chọn đi Metro vì nhanh, không lo kẹt xe, lại đỡ phải gửi xe hay chen chúc ngoài đường. Đi tàu vừa mát, vừa an toàn, xuống ga là đi bộ thẳng vào khu trung tâm xem countdown luôn. Với giới trẻ tụi mình, Metro vừa tiện vừa "xịn", đúng kiểu thành phố hiện đại.”
tp-ld-1-2.jpg
Nhiều bạn trẻ đang tham khảo cách di chuyển tốt nhất để có thể ra được phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Phạm Nguyễn

report Biển người Hải Phòng chờ đón khoảnh khắc chào năm mới 2026

Đêm 31/12, hàng vạn người dân Hải Phòng tới nhà hát lớn thành phố và trung tâm văn hóa Xứ Đông xem chương trình nghệ thuật đón chào năm mới 2026.

e60a3e6c-985d-4c37-b353-cd11b554bd64.jpg
Khoảng 22h ngày 31/12/2025, TP Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại nhà hát lớn thành phố và trung tâm văn hóa Xứ Đông.
df07a94e-8fca-4df8-8736-f94f56e3cd72.jpg
2c681799-0d47-49c7-a27b-f640c897878b.jpg
ac45cc7d-64b2-44ce-8dd8-014fc559a6b7.jpg
Tại quảng trường nhà hát Hải Phòng, hàng vạn người dân tập trung dọc dải vườn hoa trung tâm xem các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, thời trang.
2d29583b-38f6-4570-b626-b3622e2e0a37.jpg
e736ac29-bb86-4ae3-8f5b-546d300852c7.jpg
d0ed5cf0-15e6-4b28-b0ff-f21fb200d719.jpg
Tại trung tâm văn hóa Xứ Đông (phường Hải Dương), chương trình nghệ thuật truyền thống kết hợp với các tiết mục hiện đại được dàn dựng công phu thu hút hàng vạn người dân xem, chờ đón giao thừa.
aae65f7f-8d23-4a3b-8cf3-9f0be893f4bd.jpg
75ba8577-1fa7-4ff1-8839-d30adbdfacd1.jpg
Hình ảnh người dân Hải Phòng xếp hàng kín dải vườn hoa trung tâm thành phố xem ca nhạc, chờ xem pháo hoa chào năm mới 2026.

Nguyễn Hoàn

report Đà Nẵng: Khách Tây tay trong tay xuống phố đón năm mới

Trong khoảnh khắc năm mới đang gần kề, rất đông du khách nước ngoài đổ về khu vực trung tâm Đà Nẵng để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, chờ đợi đến khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới 2026.

tp-khach-tay-chao-nam-moi-4.jpg
Tối 31/12, tại Đà Nẵng, các khu vực như phố Tây An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn), phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hòa Cường), Công viên Biển Đông (phường An Hải)..., du khách nước ngoài tay trong tay xuống phố để dạo chơi, chờ đến thời khắc Giao thừa.
tp-khach-tay-chao-nam-moi-2.jpg
Với hàng loạt sự kiện, hoạt động vui chơi, giải trí, chương trình đếm ngược chào năm mới..., du khách trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng dịp này có rất nhiều lựa chọn trong đêm cuối năm. Đến khoảng 21h, khách Tây đổ về phố đi bộ Bạch Đằng ngày càng đông, thích thú tham gia các hoạt động sôi động ở khu vực này. Những hoạt động mang đậm nét văn hóa Việt Nam như: các trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực đặc sản, hô hát bài chòi... đặc biệt thu hút du khách.
tp-khach-tay-chao-nam-moi-3.jpg
Nhiều du khách bất ngờ với không khí đón Tết Dương lịch sôi động, náo nhiệt tại Việt Nam.
tp-gioi-tre-hao-hung-2.jpg
Vừa trang trí biểu tượng Đà Nẵng, chị Tasha (du khách Anh) dự định ghé qua khu vực trò chơi dân gian để hòa vào không khí sôi động. "Không khí chào đón năm mới rộn ràng khắp nơi, các quán cafe, nhà hàng, khách sạn được trang trí rực rỡ. Trong đêm cuối năm, mọi người tập trung đông đúc ở đây trong không gian ngập tràn âm nhạc. Chỉ vài giờ nữa thôi, chúng tôi sẽ cùng đón năm mới, thực sự là một trải nghiệm rất đáng nhớ", chị Tasha nói.

Giang Thanh

report Hà Nội: 'Hồ Gươm quá đông cho những người đến muộn'

Gần 22h, lượng khách đổ về hồ Gươm chờ xem pháo hoa ngày càng đông. Đoạn gần cầu Thê Húc, người dân ngồi chật kín quanh bờ hồ vốn được coi là "ghế VIP" để ngắm những màn pháo hoa. Những người đến muộn chỉ còn biết "than thân" rằng: 'Hồ Gươm quá đông cho những người đến muộn'. (XEM CHI TIẾT)

54b.jpg
covertet.jpg

Duy Phạm

report Hàng nghìn người đổ về trung tâm Cần Thơ chờ đón năm mới 2026

Tối 31/12, hàng nghìn người từ khắp nơi đồ về trung tâm Cần Thơ xem chương trình nghệ thuật và chờ đón mừng năm mới 2026.

tp-8.jpg
3-734.jpg
Bạn trẻ và du khách trong, ngoài nước tới xem chương trình nghệ thuật.
tp-1-6393.jpg
6-1838.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều tuyến đường ở trung tâm Cần Thơ đông người xuống phố đón giao thừa.
tp-7-8223.jpg
tp-11-8887.jpg

Hòa Hội

report Khánh Hòa: Nha Trang 'nóng' rực Countdown, biển người háo hức chờ giao thừa

Tối 31/12, không khí tại Quảng trường 2/4 Nha Trang “nóng” hơn bao giờ hết khi hàng nghìn người dân và du khách cùng hòa mình vào đêm hội Countdown chào đón năm mới 2026.

Ngay từ chiều tối, từng dòng người đã nườm nượp đổ về khu vực sân khấu. Ai cũng mong muốn tìm cho mình một vị trí đẹp nhất để có thể trọn vẹn cảm nhận khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng.

Những con đường xung quanh quảng trường rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với âm nhạc sôi động vang lên từ sân khấu chính.

z7385668743534-bd22ef272b498192ab3886eb553e3c08.jpg
Dưới ánh đèn lung linh và hình ảnh tháp Trầm Hương nổi bật giữa không gian biển đêm, quảng trường như được khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Dòng người chen chân, sự phấn khích lan tỏa trên từng gương mặt.
z7385627774740-939feb79655dd6a2d2511ab6e1baf43f.jpg
Các bạn trẻ diện trang phục rực rỡ, tay cầm sẵn điện thoại, máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, người thân. Mỗi tiếng nhạc dồn dập, mỗi màn trình diễn trên sân khấu đều khiến đám đông reo hò, vỗ tay không ngớt.
z7385627998665-242890b1b6d1df5c2e097ff70f2548ee.jpg
Có mặt tại Quảng trường 2/4 từ lúc 17h30, bạn Hoàng Mai Anh (xã Diên Khánh, Khánh Hòa) cùng nhóm bạn không giấu nổi vẻ hào hứng. Mai Anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên nhóm mình cùng nhau chờ xem pháo hoa và đón giao thừa năm 2026 nên ai cũng rất phấn khích. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai thần tượng là HIEUTHUHAI và Dương Domic trong đêm nhạc tối nay chính là món quà tuyệt vời nhất đối với tụi mình”.

Phùng Quang-Thanh Thanh

video Lâm Đồng: Khoác áo ấm, đội mũ len háo hức đón năm mới giữa lòng Đà Lạt se lạnh

Khoảng 21h hôm nay, Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) chật kín người dân và du khách theo dõi chương trình Chào đón năm mới 2026.

Quảng trường Lâm Viên chật kín người.
img-4323.jpg
Hàng nghìn người dân cùng du khách xem văn nghệ trong thời tiết 14 độ C.
img-4319.jpg
Chị Hồng Thắm (trú phường Xuân Hương - Đà Lạt) chia sẻ: "Đà Lạt đêm cuối năm lạnh 14 độ C. Trời lạnh nhưng không khí chờ đón năm mới rất ấm áp và nhiều cảm xúc".
img-4317.jpg
Người dân khoác áo ấm, đội mũ len háo hức chờ đón thời khắc năm mới giữa lòng Đà Lạt se lạnh.
img-4331.jpg

Thái Lâm

report Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026 hút khách đêm giao thừa
tp-dong-nguoi-do-ve-7.jpg
Từ khoảng 19h, khu vực phố đi bộ Bạch Đằng tấp nập người dân. Trong khuôn khổ chương trình Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức ở khu vực này, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Giang Thanh
tp-dong-nguoi-do-ve-1.jpg
Càng về tối, dòng người ngày càng đông. Các ki-ốt quán cafe, trà sữa... ở dọc bờ sông Hàn đông kín khách.
tp-dong-nguoi-do-ve-6.jpg
Theo chị Phạm Thị Thanh Hương (phường Liên Chiểu), ngày cuối năm, gia đình chị lựa chọn ăn bữa cơm tất niên ở gần khu vực phố đi bộ, sau đó cùng nhau đi dạo, tham gia các hoạt động và dự kiến đón thời khắc Giao thừa ở đây. "Năm nay, các hoạt động rất đa dạng, từ văn nghệ, các trò chơi dân gian, hô hát bài chòi, ghi điều ước..., mọi thành viên trong gia đình đều có thể tham gia. Không khí rất náo nhiệt, háo hức chào đón một năm mới với nhiều kỳ vọng mới", chị Hương nói.
tp-dong-nguoi-do-ve-5.jpg
tp-dong-nguoi-do-ve-2.jpg
Nhiều gia đình trẻ cũng có mặt ở phố đi bộ Bạch Đằng từ rất sớm để chụp hình check-in, tham gia các hoạt động trò chơi.
tp-gioi-tre-hao-hung-6.jpg
Biểu tượng Đà Nẵng khổng lồ nằm ở khu vực trung tâm phố đi bộ Bạch Đằng thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia tô màu, trang trí để tạo nên điểm nhấn độc đáo cho dịp năm mới 2026.
tp-gioi-tre-hao-hung-3.jpg
Mỗi người dân, du khách có thể tự do lựa chọn màu sắc, phong cách mình yêu thích để tô màu lên các hình ảnh, chữ viết có sẵn trên biểu tượng này.
tp-gioi-tre-hao-hung-9.jpg
tp-gioi-tre-hao-hung-8.jpg
Hoạt động đặc biệt thu hút các bạn trẻ bởi ai cũng muốn lưu lại dấu ấn cá nhân trên biểu tượng độc đáo này. "Em chọn tô màu chữ Đà Nẵng kèm một chữ ký nhỏ ở bên trong. Hoạt động này thực sự rất thú vị, dù trời khá tối, phải bật đèn flash để soi nhưng từ người lớn đến em nhỏ ai cũng hào hứng", Nguyễn Mai Trang (sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng) nói.
tp-gioi-tre-hao-hung-1.jpg
Là sinh viên năm cuối, Phạm Minh Tú (sinh viên ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) gửi điều ước tốt nghiệp loại giỏi, sớm tìm được công việc ưng ý. "Những điều ước ở đây rất đa dạng, đọc những mong muốn, gửi gắm của mọi người, em cũng thấy rất hứng khởi và có thêm nhiều động lực cho năm mới sắp đến", Tú kể.

Giang Thanh

photo Gia Lai: Dòng người đổ về quảng trường trung tâm ở Quy Nhơn đón chờ năm mới

Chương trình Gia Lai Countdown năm 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương” 21h mới bắt đầu, nhưng ngay từ chiều tối nay, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) để chọn vị trí đẹp, chờ đón khoảnh khắc chào năm mới.

tp-c_img-0417.jpg
Từ khoảng 19h, khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn đã trở nên nhộn nhịp. Các tuyến đường xung quanh đông dần phương tiện, lực lượng chức năng được huy động phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự.
tp-c_img-0361.jpg
tp-c_img-0421.jpg
Dòng người bắt đầu đổ về quảng trường để đón chờ các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu cũng như các phần trình diễn của ca sĩ.
tp-c_img-0409.jpg
Sân khấu chương trình được đầu tư quy mô với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.
tp-c_img-0314.jpg
Các vị khách nước ngoài đến theo dõi chương trình chào đón năm mới 2026.
tp-c_img-0363.jpg
tp-c_img-0372.jpg
Người dân du khách đón chờ chương trình.
tp-c_img-0373.jpg
Không chỉ trực tiếp hòa mình vào không khí sôi động tại quảng trường, nhiều người dân và du khách còn không quên livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội để chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới với người thân, bạn bè ở xa.
tp-c_img-0351.jpg
Các bạn trẻ hào hứng chào đón năm mới.
tp-c_img-0383.jpg
Dòng người đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành mỗi lúc một đông.

Trương Định

photo Quảng Ninh: Chương trình có quy mô 5 vạn khán giả chào đón năm mới
1000008986.jpg
Tối 31/12, người dân từ khắp nơi đổ vể Quảng trường 30 tháng 10 để cùng nhau đón năm mới tại chương trình nghệ thuật do tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
1000008987.jpg
Dòng người xếp hàng dài tại các lối vào bên trong sân khấu, mọi người đều hân hoan mong chở chương trình nghệ thuật hoành tráng này.
1000008990.jpg
Countdown "Chào năm mới 2026" của Quảng Ninh có chủ đề Kỷ luật-Đồng tâm Kiến tạo tương lai được xây dựng như một không gian nghệ thuật tổng hợp, kết hợp giữa âm nhạc, trình diễn, vũ đạo và công nghệ sân khấu hiện đại. Ban Tổ chức quyết định phát hành 42.000 vé miễn phí, trong đó có 26.000 vé được mở cổng đăng ký trực tuyến.
1000008992.jpg
1000008994.jpg
Chị Nguyễn Thị Hương, trú Hà Nội cho biết chị cùng gia đình nghỉ lễ 4 ngày và chọn Quảng Ninh làm điểm đến cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch này. "Cả gia đình săn đón vé chương trình countdown của Quảng Ninh, cùng bên nhau trong thời khắc chào đón năm mới. Chúng tôi dự kiến sáng mai sẽ đi thăm di sản vịnh Hạ Long, sau đó sẽ đến Yên Tử chiêm bái và nghỉ dưỡng", chị Hương chia sẻ.
1000008995.jpg
tp-quocnam-z62-2164.jpg
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, chương trình Countdown chào năm mới 2026 gồm nhiều hợp phần, nổi bật với các tiết mục ca múa nhạc, nhạc điện tử được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh hiện đại.
tp-quocnam-z62-2119.jpg
tp-quocnam-z62-2117.jpg
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi cùng.
tp-quocnam-z62-2309.jpg
Nhiều cặp đôi tay trong tay cùng nhau xem nghệ thuật và chờ đón thời khắc năm mới bên nhau.
tp-quocnam-z62-2500.jpg
tp-quocnam-z62-2466.jpg
tp-quocnam-z62-2414.jpg
tp-quocnam-z62-2342.jpg
Trong khi đó, ở trên sân khấu các ca sĩ như Trung Quân Idol, Thu Minh, BinZ, Phan Mạnh Quỳnh... cháy hết mình với các ca khúc làm nên thương hiệu của mình.
tp-quocnam-z62-2481.jpg
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, khoảng 1.000 diễn viên quần chúng trên địa bàn tỉnh đã tham gia chương trình, gồm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên; diễn viên, nghệ sĩ đến từ Trường Đại học Hạ Long, CLB Hát then – đàn tính Bình Liêu, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh… tạo nên không khí biểu diễn sôi động, giàu bản sắc.
tp-quocnam-z62-2340.jpg
Màn bắn pháo hoa tầm cao mang đến không gian rực rỡ và bùng nổ cảm xúc trong thời khắc chuyển giao năm mới 2026.
tp-quocnam-z62-2215.jpg
Năm 2025 là năm rực rỡ của ngành văn hóa Quảng Ninh bằng việc tổ chức hàng loạt chương trình concert lớn số lượng tham gia lên đến hàng vạn khán giả.
tp-quocnam-z62-2262.jpg
Đây được cho là bước tiên phong của Quảng Ninh trong việc phát triển công nghiệp văn hóa. Mới đây nhất, Báo Tiền Phong phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng chương trình talkshow "Quảng Ninh - Khai phá bản sắc, bứt tốc công nghiệp văn hóa" nhằm đem đến cái nhìn khái quát hơn về tiềm năng của Quảng Ninh để phát triển công nghiệp văn hóa. Những điểm sáng trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa tại vùng đất mỏ trong năm 2025 là cú chạy đà cho loạt thành tựu mới.

Quốc Nam

report Hà Nội: Biển người đổ về Hồ Gươm chờ đón năm mới 2026

Ngay từ chập tối 31/12, người dân Thủ đô, đặc biệt là giới trẻ nườm nượp đổ về phố đi bộ Hồ Gươm để tham dự lễ hội đếm ngược, háo hức chờ đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới 2026.

tp-tienphong-882.jpg
tp-tienphong-878.jpg
tp-tienphong-887.jpg

Đức Nguyễn - Duy Phạm

report Nhiều người thích đi tàu để 'sống chậm' trong ngày cuối năm
tp-chuyen-tau-cuoi-cung-cua-nam-21.jpg
tp-chuyen-tau-cuoi-cung-cua-nam-22.jpg
Chiều tối 31/12, khi nhiều văn phòng tại Hà Nội đã khép lại ngày làm việc cuối cùng của năm, ga Hà Nội đón những hành khách cuối cùng của năm 2025 bằng một không khí khá đặc biệt: Đông nhưng trật tự, kín chỗ trên tàu nhưng không hề ngột ngạt dưới sân ga. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, các cửa soát vé được mở sớm, hành khách lần lượt xếp hàng, di chuyển nhanh chóng vào khu vực chờ tàu.
tp-chuyen-tau-cuoi-cung-cua-nam-11.jpg
“Tôi tranh thủ về Hải Phòng sớm để tối nay còn kịp sum họp với gia đình”, anh Nguyễn Đức Hoàng, nhân viên công nghệ (28 tuổi), vừa kiểm tra vé điện tử vừa nói. Đây là năm thứ ba anh chọn tàu hỏa cho chuyến đi cuối năm. “Tàu kín chỗ﻿ nhưng đi rất thoải mái, không phải đứng hay ngồi ghế phụ như trước kia”, anh Hoàng chia sẻ.
tp-chuyen-tau-cuoi-cung-cua-nam-7.jpg
Nhân viên tại ga Hà Nội cho biết, chiều tối nay chỉ có một chuyến tàu xuất phát trong khung giờ cao điểm, trong khi nhà ga chủ động mở cửa sớm đón khách﻿, phân luồng hợp lý nên không xảy ra quá tải.

XEM CHI TIẾT

photo TPHCM: Nam thanh nữ tú xuống phố đón giao thừa
img-1043.jpg
Cuối giờ chiều ngày 31/12, khu vực trung tâm TPHCM thuộc phường Sài Gòn trở nên nhộn nhịp, sôi động khi nhiều bạn trẻ về đây chuẩn bị đón xem chương trình đại nhạc hội countdown và bắn pháo hoa chào năm mới 2026.
img-1075.jpg
Nam thanh nữ tú hân hoan chào đón năm mới.
img-1032.jpg

Ngô Tùng

report Những điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch ở TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam

TPHCM

Năm nay, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 tại 6 điểm, gồm 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 1/1/2026.

3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn phường An Khánh. Điểm này sẽ bắn 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

image-8780.jpg
TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm chào mừng năm mới 2026. Ảnh: Duy Anh

Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao còn lại là tại khu trung tâm thành phố mới phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng thuộc phường Vũng Tàu. Hai điểm này mỗi điểm bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào năm mới 2026 gồm Công viên văn hóa Đầm Sen - phường Bình Thới; Tòa tháp Saigon Marina IFC - phường Sài Gòn và khu Biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa thuộc xã Nhà Bè. Tại các điểm này, mỗi điểm bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Ngoài chương trình bắn pháo hoa, tối 31/12, TPHCM còn tổ chức sự kiện đếm ngược (Countdown) chào đón năm mới 2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, tạo không khí sôi động, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch.

Tây Ninh

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh, chương trình bắn pháo hoa được tổ chức kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp, với chiều cao bắn khoảng 150m. Thời lượng bắn từ 10 đến 15 phút, diễn ra trong khung thời gian từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại Khu đô thị Eco Retreat, xã Bến Lức.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do doanh nghiệp bảo đảm. Đơn vị cung cấp, tư vấn và tổ chức bắn pháo hoa là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng).

Đồng Nai

Nhân dịp chào đón năm mới 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực cầu Hóa An (phường Trấn Biên). Chương trình bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2026. Kinh phí thực hiện được huy động theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Đồng Nai còn tổ chức chuỗi hoạt động chào đón năm mới từ ngày 28/12/2025 đến sáng 1/1/2026 tại tuyến đường ven sông Đồng Nai. Sự kiện mang đến hành trình trải nghiệm sôi động với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại; các cuộc thi vũ đạo hấp dẫn cùng những màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên không kết hợp pháo hoa đa tầng trên mặt sông.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, kết hợp màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ đỉnh cầu Hóa An vào thời khắc giao thừa, tạo nên không khí rực rỡ chào đón năm mới 2026.

video TPHCM: Trận địa pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn sẵn sàng khai hỏa
Bộ Tư lệnh TPHCM đã hoàn tất việc thiết lập trận địa pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn, sẵn sàng cho chương trình pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới 2026
report Hà Nội: Tạm cấm một số tuyến đường phục vụ chương trình Chào năm mới 2026
1-6634.jpg

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026, trong đó có Chương trình Hà Nội Countdown 2026 và các điểm bắn pháo hoa chào năm mới, diễn ra từ tối ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 1/1/2026.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động chào đón năm mới 2026, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông như sau:

Từ 13h ngày 31/12/2025, tổ chức cấm các phương tiện lưu thông trong khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm; đồng thời cấm xe khách, xe tải đi vào các tuyến phố Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Trống, Nhà Chung, Hàng Gai, Hàng Hòm và Lý Thái Tổ.

Từ 18h ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 1/1/2026, cấm ô tô đi vào các tuyến phố Hai Bà Trưng, Hàng Bài; cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến Hàng Trống, Hàng Hòm, Hàng Gai và Lý Thái Tổ; cấm các phương tiện từ phố Nguyễn Hữu Huân đi vào khu vực phố cổ.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa tại các nút giao Lý Thường Kiệt - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Lý Thường Kiệt - Quang Trung và các tuyến lân cận để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

photo Đà Nẵng: Công viên Biển Đông đông nghịt người chờ đón giao thừa

Chiều tối 31/12, Công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng) đông nghịt người dân và du khách đến vui chơi, chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới. Trên các tuyến đường dẫn vào khu vực công viên, dòng người nối dài, không khí rộn ràng, náo nhiệt trước thềm Tết Dương lịch 2026.

tp-tetcongvienbd-13.jpg
Ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 18h, Công viên Biển Đông đã bắt đầu đông người đến vui chơi, chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới. Ảnh: Duy Quốc.
tp-tetcongvienbd-10.jpg
tp-tetcongvienbd-3.jpg
Đông đảo người dân và du khách có mặt từ rất sớm để chờ thưởng thức chương trình ca nhạc.
tp-tetcongvienbd.jpg
Đặng Văn Long (đến từ Hà Nội) cho biết, năm nay anh cùng bạn gái chọn Đà Nẵng là nơi đón năm mới. “Không khí ở đây rất dễ chịu, biển đẹp, người đông nhưng trật tự, tạo cảm giác thoải mái khi đi chơi trong đêm cuối năm”, anh Long chia sẻ.
tp-tetcongvienbd-8.jpg
Không khí đón năm mới tại Công viên Biển Đông thêm phần sôi động với các hoạt động biểu diễn âm nhạc.
tp-tetcongvienbd-4.jpg
“Năm nay chương trình ca nhạc có sự góp mặt của các ca sĩ Đen Vâu, Bích Phương, LyLy nên nhóm của em đi từ rất sớm để được đứng gần sân khấu. Không khí ở đây rất vui, đông người nhưng trật tự, ai cũng háo hức chờ đến giờ biểu diễn”, Nguyễn Thủy Tiên (trú Sơn Trà) cho biết.
tp-tetcongvienbd-9.jpg
tp-tetcongvienbd-11.jpg
tp-tetcongvienbd-7.jpg
Nhiều nhóm bạn trẻ đã có mặt từ sớm để “xí chỗ”, chọn vị trí thuận lợi gần sân khấu, chờ thưởng thức các tiết mục ca nhạc chào năm mới.
tp-tet2026.jpg
Khoảng 19h, các tuyến đường hướng về Công viên Biển Đông ghi nhận lượng phương tiện đổ về rất đông, nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ.

Duy Quốc

img-1043.jpg
Cuối giờ chiều ngày 31/12, khu vực trung tâm TPHCM thuộc phường Sài Gòn trở nên nhộn nhịp, sôi động khi nhiều bạn trẻ về đây chuẩn bị đón xem chương trình đại nhạc hội countdown và bắn pháo hoa chào năm mới 2026.
img-1007.jpg
Ghi nhận của Tiền Phong, từ lúc 17h đã có rất đông bạn trẻ tập trung tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ để sẵn sàng hòa vào không khí đêm nhạc hội chào năm mới với sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Trong ảnh: Các bạn trẻ xếp hàng check-in vào khu vực đón xem chương trình nhạc hội.
img-1011.jpg
img-1056.jpg
Từ chiều, Ngọc Trúc (bên phải, nhân viên văn phòng) cùng các bạn đã có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, chuẩn bị cho một giao thừa sôi động. Cô cho biết, đây đã là năm thứ tư đón giao thừa và chào năm mới tại địa điểm﻿ này. "Mình thích không khí sôi nổi và bản thân cũng còn trẻ nên muốn ra ngoài cho thêm vui", Ngọc Trúc chia sẻ và cho biết nhóm bạn dự định sẽ vui chơi đến khuya.
img-1068.jpg
Nhiều bạn chọn cho mình chỗ ngồi trên phố đi bộ, chờ đến giờ bùng nổ cùng các hoạt động lễ hội.
img-1070.jpg
Nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng với không khí lễ hội﻿ đang ngập tràn ở khu vực trung tâm TPHCM.
img-1101.jpg
Mọi người hòa vào không gian trẻ trung, sôi động chào đón năm mới.
img-1075.jpg
Nam thanh nữ tú hân hoan chào đón năm mới.
img-1032.jpg
TPO
#du khách #bạn trẻ #nồng nhiệt #chào năm mới #hân hoan #TPHCM #phố đi bộ #countdown

