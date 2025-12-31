Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026

report Phố biển Nha Trang, phố núi Buôn Ma Thuột đón năm mới

Bầu trời Nha Trang, Buôn Ma Thuột rực sáng pháo hoa trong tiếng hò reo của hàng nghìn người dân và du khách quốc tế.

Nhiều bạn trẻ hò reo trong tiếng pháo hoa và dành cho nhau những cái ôm nồng ấm và rất nhiều lời chúc năm mới tốt đẹp.

Các bạn trẻ check-in kỷ niệm khoảnh khắc bước sang năm mới 2026.

Đặc biệt, cùng với người dân địa phương, rất đông du khách quốc tế đang lưu trú ở thành phố biển Nha Trang tỏ ra thích thú khi liên tục hò reo, vỗ tay hoan hô trước màn bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Nhiểu người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời Nha Trang.

Cặp đôi thể hiện tình cảm dưới màn pháo hoa chào năm mới.

Chị Trần Khánh Huyền (du khách đến từ TP.HCM) lần đầu tiên đến Nha Trang du lịch vào đúng dịp Tết Dương lịch, cho biết. “Được hoà chung với hàng nghìn người dân phố biển cũng như du khách quốc tế để cùng đón năm mới thật sự là một điều đặc biệt. Mong năm mới an lành đến với mọi nhà".

Du khách quốc tế đón mừng năm mới tại Nha Trang.

Bạn trẻ Đắk Lắk check-in đón năm mới. Ảnh: CTV Thủy Trần.

Thủy Trần- Thanh Thanh