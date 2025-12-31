Trào lưu recap năm 2025 của giới trẻ

TPO - Những ngày cuối năm, cùng với không khí tổng kết, nhìn lại và chuẩn bị đón năm mới, trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc các bài viết “recap năm cũ” của giới trẻ. Không ồn ào, không phô trương, trào lưu này để người trẻ tự tổng kết hành trình đã đi qua theo cách chân thật và nhiều suy ngẫm.

Khác với những năm trước, các bài recap (tổng kết, nhìn lại) năm nay không còn xoay quanh việc khoe thành tích hay đánh dấu những cột mốc hào nhoáng. Thay vào đó là những dòng chia sẻ về áp lực công việc, những lần thất bại, sự mất mát trong các mối quan hệ, hay đơn giản là việc học cách sống chậm lại, quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần. Một năm được kể lại bằng cả thành công lẫn những khoảng trống chưa kịp lấp đầy.

Trên các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những status ngắn gọn: “Một năm nhiều biến động nhưng cũng nhiều bài học...”, “Không đạt được tất cả, nhưng đã cố gắng hết sức...”, hay “Biết ơn vì vẫn đứng vững đến ngày cuối năm...”. Những dòng chữ tưởng chừng giản dị ấy lại phản ánh khá rõ tâm thế chung của người trẻ trong bối cảnh nhiều thay đổi về kinh tế, việc làm và nhịp sống xã hội.

Theo quan sát, trào lưu recap năm cũ không chỉ là hoạt động mang tính cá nhân, mà còn cho thấy sự chuyển dịch trong cách người trẻ nhìn nhận giá trị sống. Nếu trước đây, thành công thường được đo bằng kết quả cụ thể, thì nay, nhiều bạn trẻ coi việc vượt qua khó khăn, giữ được sự cân bằng và không đánh mất chính mình cũng là một thành tựu đáng ghi nhận.

Trung uý QNCN Ngô Lâm Phương có màn recap ấn tượng với "bộ sưu tập" bằng khen năm 2025.

Recap năm 2025 của TikToker Trịnh Hà Vi.

Trên trang cá nhân, bạn Nguyễn Mai Anh (sống ở Hà Nội) đã chia sẻ về năm 2025 đáng nhớ của mình khi đi qua các nước như New Zealand, Na Uy, Pháp, Monaco, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Na Uy, Đan Mạch, Đức.

Mai Anh viết: "Thực ra mỗi giai đoạn mình lại có một ưu tiên riêng, mình nhớ trong khoảng chục năm nay từ khi đi làm, tổng kết năm của mình luôn là những thành tích công việc hoặc đơn giản là những gì mình đã làm được.

Năm nay khác chút, mình rất vui khi có thể chia sẻ về việc đạt mục tiêu cho khía cạnh trải nghiệm cùng với bạn đồng hành, vì đi mỗi nơi chúng mình lại có thêm nhiều kỷ niệm, lại biết thêm một chút, lại thấy thế giới rộng lớn và bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn.

Mình cũng thấy mình thật sự may mắn khi có những công việc giúp mình chủ động và linh hoạt. Một năm trải nghiệm hết mình nhưng đồng thời cũng là một năm làm việc không ngừng nghỉ để đạt được các mục tiêu tài chính mà bản thân mong muốn.

Thật ra cũng còn nhiều điều chưa được như ý, cũng có những nỗi buồn, những khó khăn tồn tại ngay cả trong những khoảnh khắc mình thấy đủ đầy nhất. Nhưng cuộc sống mà, phải vậy mới cân bằng, để bản thân có động lực mà tiến bước nhỉ?".

Recap năm 2025 của Mai Anh.

Đáng chú ý, recap năm cũ cũng là cách người trẻ chuẩn bị cho năm mới một cách thực tế hơn. Thay vì đặt ra những mục tiêu quá lớn, nhiều bạn chọn xác định lại ưu tiên: sống lành mạnh hơn, học cách nói “không” khi cần thiết, hoặc dành thời gian cho gia đình và bản thân. Nhìn lại để hiểu mình, từ đó bước tiếp với tâm thế chủ động và tỉnh táo.

Trào lưu recap năm cũ không đơn thuần là một xu hướng trên mạng xã hội. Đó là khoảng lặng cần thiết để người trẻ tự đối thoại với chính mình sau một năm nhiều biến động. Khi dám nhìn thẳng vào những gì đã qua, họ có thêm nền tảng để bước vào năm mới, không vội vã, không ảo tưởng, nhưng đủ vững vàng để tiếp tục hành trình phía trước.