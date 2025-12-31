Tìm ra quán quân đường đua AI “tỷ đồng” VNPT AI Hackathon 2025

Ngày 29/12, VNPT AI Hackathon 2025 - Age of AInicorns chính thức khép lại, kết thúc hơn một tháng tranh tài liên tục của hơn 400 đội thi trong nước và quốc tế.

Sau nhiều vòng đánh giá với yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt từ đội ngũ ban giám khảo là các phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia công nghệ tại các viện, trường, doanh nghiệp tại Việt Nam và thế giới, chung kết VNPT AI Hackathon 2025 - Age of AInicorns đã tìm ra các đội thi xuất sắc nhất ở cả hai đường đua The Dreamer và The Builder.

Phát biểu tại sự kiện, CEO VNPT AI - ông Nguyễn Tiến Cường, chia sẻ: “Chỉ trong 20 ngày, 400 đội thi đăng ký tranh tài. Con số này minh chứng rằng có rất nhiều người trẻ Việt Nam dám đột phá để phát triển công nghệ”. Ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là sau cuộc thi, các đội sẽ làm gì. “Nếu bạn thật sự tin vào con đường mình đang đi, hãy tiếp tục. Hãy bắt đầu từ đích đến, rồi suy ngược trở lại để biết mình cần phải làm gì hôm nay”, Ông Cường bày tỏ.

Ông Nguyễn Tiến Cường, CEO VNPT AI, phát biểu tại cuộc thi

Mọi người yêu công nghệ đều có thể ứng dụng AI

Đường đua Track 1, The Dreamer, được thiết kế như không gian sáng tạo mở, nơi bất kỳ cá nhân yêu thích công nghệ đều có cơ hội phát triển các sản phẩm AI giải quyết bài toán thực tế dựa trên những nền tảng sẵn có của VNPT AI như GenAI, Agentic AI, nhận diện hình ảnh và nhận diện tiếng nói. Từ đó, các ý tưởng được phát triển thành giải pháp triển khai trong tổ chức và doanh nghiệp.

Qua vòng đánh giá kỹ càng của ban giám khảo, quán quân The Dreamer thuộc về đội Quarter Zip với dự án Pine AI - giải pháp tập trung nâng cao hiệu quả vận hành trung tâm chăm sóc khách hàng. Pine AI phát triển hệ thống AI Agent có khả năng hiểu và giao tiếp bằng giọng nói tự nhiên, hỗ trợ xử lý nhiều ngữ cảnh tương tác khác nhau. Nhóm phát triển cho biết mục tiêu của Pine AI không phải tạo thêm một “bot AI”, mà là tái định nghĩa dịch vụ chăm sóc khách hàng theo hướng chủ động và cá nhân hóa hơn và vận hành hiệu quả mang lại doanh thu cho tổ chức, doanh nghiệp.

Pine AI ứng dụng các công nghệ AI của VNPT AI kết hợp những kỹ thuật xử lý dữ liệu tiên tiến nhằm tự động hóa quy trình chăm sóc và bán hàng, trong đó có khả năng tự động đề xuất upsell cho nhóm khách hàng phù hợp.

Đội Quarter Zip đạt giải quán quân với dự án Pine AI

Đáng chú ý, đội vô địch gồm các thủ khoa và sinh viên xuất sắc năm nhất Trường Công nghệ - Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhờ việc tận dụng hiệu quả hệ sinh thái công nghệ “ready-to-use” của VNPT AI cùng tư duy ứng dụng rõ ràng, giải pháp Pine AI đã thuyết phục toàn bộ hội đồng giám khảo, cho thấy cuộc thi không chỉ tôn vinh kinh nghiệm lâu năm, mà thực sự trao cơ hội cho bất kỳ cá nhân đam mê công nghệ nào.

Nguyễn Thị Bảo Chi, đội trưởng Quarter Zip, cho biết: “Dù đội thi chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về mặt kỹ thuật, song, chúng tôi lấy thế mạnh từ tư duy công nghệ phải xuất phát từ con người, và tạo ra các giải pháp phục vụ con người”.

Nguyễn Thị Bảo Chi, Đội trưởng Quarter Zip tâm huyết chia sẻ

Giải Nhì thuộc về đội Gordon RAM-CPU với dự án Empathos - trợ lý AI dành cho ngành viễn thông. Giải pháp hướng tới thay thế hệ thống tổng đài IVR truyền thống bằng mô hình hội thoại thông minh để khách hàng có thể giải quyết vấn đề ngay trong lần liên hệ đầu tiên. Empathos tập trung vào khả năng thấu hiểu ngữ cảnh và cảm xúc, giúp doanh nghiệp vừa tối ưu chi phí vận hành vừa cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Đội SAVINAI giành giải Ba với sản phẩm MeetMate - trợ lý cuộc họp thông minh. MeetMate được thiết kế để xử lý các hạn chế trong suốt vòng đời cuộc họp như thiếu chuẩn bị, thông tin phân tán hay công việc sau họp bị bỏ sót. Ứng dụng công nghệ xử lý giọng nói của VNPT AI, hệ thống ghi nhận nội dung thảo luận theo thời gian thực, tự động tổng hợp quyết định, hành động và chuyển đổi thành các đầu việc cụ thể, giúp các cuộc họp thực sự tạo ra kết quả.

Kỹ sư Việt phát huy năng lực làm chủ công nghệ lõi

Đường đua Tack 2 - The Builder - là đường đua có yêu cầu kỹ thuật cao, dành cho các đội am hiểu sâu về mô hình ngôn ngữ lớn, mong muốn giải bài toán khó và làm chủ công nghệ lõi. Dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt của VNPT AI, các chuyên gia AI sẽ tối ưu để mô hình hiểu và trả lời các câu hỏi rất sâu trong nhiều lĩnh vực.

Sau nhiều ngày tranh tài căng thẳng, với hai vòng Public Test và Private Test, danh hiệu quán quân đã gọi tên VNBrain2, đứng ở vị trí thứ hai là đội The Flash và Oversitting dành vị trí thứ ba.

Quán quân The Builder - VNBrain2, gây ấn tượng với sự sáng tạo trong việc thiết kế AI Agent. Dựa trên khả năng an toàn được tích hợp sẵn của mô hình ngôn ngữ lớn của VNPT AI, nhóm triển khai hệ thống Retrieval-Augmented Generation, xây dựng cơ sở dữ liệu vector chuyên biệt và tinh chỉnh toàn bộ pipeline prompt nhằm tối ưu hóa ngữ cảnh đầu vào cho mô hình. Nhờ cách tiếp cận này, mô hình đạt độ chính xác và độ tin cậy cao hơn trong các bài toán chuyên sâu, đặc biệt ở những lĩnh vực đòi hỏi tri thức chuyên ngành. Dự án thể hiện rõ năng lực làm chủ và tối ưu công nghệ AI lõi - yếu tố cốt lõi để xây dựng các mô hình AI chuyên biệt phục vụ nhu cầu của Việt Nam.

Ba đội thi xuất sắc nhất Track 2 chính thức lộ diện

Nhìn lại toàn cảnh, những kết quả đạt được tại VNPT AI Hackathon 2025 không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn của cuộc thi, mà còn cho thấy rõ định hướng dài hạn mà VNPT AI đang kiên định theo đuổi.

VNPT AI Hackathon 2025 - Age of AInicorns là hoạt động trọng điểm trong chiến lược Innovation Hub của Công ty VNPT AI. Đây là chiến lược hợp lực trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và startup, để rút ngắn quãng đường từ nghiên cứu khoa học đến ứng dụng thị trường, mục tiêu xuyên suốt là làm chủ công nghệ lõi, phát triển AI có chủ quyền, giảm phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài và hình thành đội ngũ nhân lực AI chất lượng cao.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 1,1 tỷ đồng, cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, như Amdocs, LPBank và Nhất Tiến Chung, VNPT Cloud, Nhà mạng Vinaphone 5G đã mang đến những bài toán thực tế cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Nhiều dự án đoạt giải sẽ tiếp tục được hỗ trợ ươm tạo, hướng tới phát triển thành sản phẩm thương mại trong thời gian tới.