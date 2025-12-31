Chuyên gia cảnh báo về xử lý nạn bắt nạt, lừa đảo theo Luật An ninh mạng năm 2025

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Luật An ninh mạng năm 2025 chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy "phòng ngừa từ sớm, từ xa", quy định rõ trách nhiệm của các bên; tăng cường bảo vệ nhóm yếu thế như trẻ em, người cao tuổi trước các nguy cơ bị bắt nạt, lừa đảo và xâm hại quyền lợi trên môi trường mạng.

Ngày 31/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp trung ương của Đoàn 6 tháng cuối năm 2025.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 539 điểm cầu, với sự tham gia của gần 7.600 báo cáo viên cấp trung ương của Đoàn, thường trực các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, thành viên CLB các cấp.

tp-anninhmang7.jpg
Hội nghị trực tuyến kết nối hơn 500 điểm cầu. Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo chuyên đề về tìm hiểu những nội dung đổi mới trong Luật an ninh mạng: chuẩn mực phát ngôn, chia sẻ thông tin và phòng ngừa rủi ro; những vấn đề cốt lõi trong tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

tp-anninhmang9.jpg
Anh Vũ Văn Chúc - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng
tp-anninhmang2.jpg
Chuyên gia Nguyễn Tiến Đức chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Chuyên gia Nguyễn Tiến Đức (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) đã chia sẻ những điểm mới nổi bật của Luật An ninh mạng năm 2025, trong đó có sự thống nhất về khái niệm, tên gọi, chấm dứt tình trạng phân mảnh khái niệm trong các văn bản pháp lý trước đây.

tp-anninhmang6.jpg
Nội dung mới trong Luật An ninh mạng được chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Luật khẳng định không gian mạng là bộ phận cấu thành chủ quyền quốc gia. Mọi hành vi xâm phạm mạng, dù vật lý hay ảo, đều tác động trực tiếp đến ổn định chính trị, kinh tế và quốc phòng.

Đặc biệt, Luật An ninh mạng năm 2025 chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy "phòng ngừa từ sớm, từ xa", quy định rõ trách nhiệm của các bên; tăng cường bảo vệ nhóm yếu thế như trẻ em, người cao tuổi trước các nguy cơ bị bắt nạt, lừa đảo và xâm hại quyền lợi trên môi trường mạng.

Trong phần trao đổi, nhiều ý kiến đặt vấn đề liên quan đến hoạt động trên không gian mạng như nhận diện nội dung giả mạo; nội dung điều khoản dịch vụ của ứng dụng số…

tp-anninhmang4.jpg
Luật An ninh mạng năm 2025 chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy "phòng ngừa từ sớm, từ xa". Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị, anh Vũ Văn Chúc - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, chia sẻ về nội dung trọng tâm trong tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng như tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ; định hướng tư tưởng, biến nghị quyết thành hành động cách mạng cụ thể; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong giai đoạn mới; đảm bảo công tác tuyên truyền chủ động, sáng tạo và hiệu quả cao.

tp-anninhmang8.jpg
Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn tặng hoa diễn giả chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Xuân Tùng
