TEDx BUV 2025: Khi người trẻ bứt phá giới hạn

Mới đây tại khuôn viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), sự kiện TEDx BUV 2025 với chủ đề “Mono-Poly - Nước cờ quyết định” đã diễn ra, thu hút đông đảo sinh viên và khách mời quan tâm đến các vấn đề phát triển bản thân, sáng tạo và vai trò của người trẻ trong xã hội hiện đại.

Với tinh thần “Ideas change everything”, TEDx BUV 2025 không chỉ là không gian chia sẻ ý tưởng mà còn là điểm gặp gỡ của nhiều góc nhìn đa dạng, nơi những câu chuyện đời sống, nghề nghiệp và khát vọng cá nhân được đặt trong một mạch đối thoại chung về sự trưởng thành và bứt phá giới hạn.

Sự kiện quy tụ 6 diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm NSND Tự Long, đạo diễn Hàm Trần, MC Hoàng Oanh, nhà văn Thảo Trang, bác sĩ Khổng Hạnh Nguyên và diễn viên Bảo Hân.

Dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, truyền thông, văn học hay y khoa, các diễn giả đều mang đến những góc nhìn xoay quanh hành trình vượt qua giới hạn cá nhân, đối diện với nỗi sợ và không ngừng làm mới bản thân trong bối cảnh xã hội nhiều biến động.

Bài diễn thuyết với chủ đề Văn hoá của NSND Tự Long

Điểm nổi bật của TEDx BUV 2025 là việc mở rộng trải nghiệm vượt ra ngoài khuôn khổ sân khấu. Bên cạnh các bài nói, người tham dự còn được tiếp cận khu triển lãm tương tác xoay quanh chủ đề “Mono-Poly”, giúp hình dung rõ hơn hành trình phát triển của mỗi cá nhân thông qua các giai đoạn khác nhau.

Các tiết mục văn nghệ và phiên trò chuyện trực tiếp với diễn giả cũng góp phần tạo nên không khí kết nối, khuyến khích người trẻ đối thoại cởi mở về những trăn trở rất thực tế liên quan đến định hướng học tập, nghề nghiệp và bản sắc cá nhân.

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Khánh Linh - Trưởng ban tổ chức dự án TEDx BUV 2025 cho biết chương trình được tổ chức với mong muốn hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của TEDx - “Ideas change everything”.

Theo đó, chủ đề được xây dựng như một ẩn dụ cho hành trình phát triển của con người: từ những vòng lặp quen thuộc đến quá trình mở rộng tư duy và hình thành những bản thể trưởng thành hơn. Hình ảnh 4 linh vật đại diện cho comfort zone (vùng an toàn), fear zone (vùng sợ hãi), learning zone (vùng khám phá) và growth zone (vùng trưởng thành) được sử dụng xuyên suốt chương trình như những biểu tượng đồng hành, giúp người trẻ nhận diện vị trí của mình trên hành trình phát triển cá nhân.

Ban tổ chức TEDx BUV đồng hành cùng người tham dự trong suốt chương trình

Nguyễn Khánh Linh nhấn mạnh, thông qua “Mono-Poly”, TEDx BUV mong muốn lan tỏa sự đồng cảm, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, hiện thực hóa ước mơ và hoài bão của bản thân.

Ngoài ra, sự đồng hành của các đơn vị đối tác cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm tại TEDx BUV 2025. Trong đó, a.SENSE Everyday Beauty và USB Catering cùng chia sẻ tinh thần hướng tới lối sống tích cực và hiện đại của người trẻ.

Khép lại, TEDx BUV 2025 đã để lại dấu ấn không chỉ ở những ý tưởng được chia sẻ mà còn ở không gian đối thoại cởi mở về sự phát triển của người trẻ trong xã hội hiện đại. Chủ đề “Mono-Poly” vì thế trở thành một thông điệp: trưởng thành là một hành trình nhiều lớp, và mỗi bước đi, dù đơn lẻ, đều có thể mở ra những khả năng mới khi con người dám thay đổi.