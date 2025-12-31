Tặng 4.230 vé xe đưa sinh viên, công nhân, lao động về quê đón Tết

TPO - Chương trình “Mang Tết về nhà” 2026 dành tặng 4.230 vé xe cùng các phần quà ý nghĩa cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại TPHCM, tỉnh Đồng Nai về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Pepsi đã công bố triển khai chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026, nhằm chăm lo, đồng hành và hỗ trợ sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 tiếp tục là cầu nối đồng hành, sẻ chia. Mỗi tấm vé trao đi là một chuyến hành trình trở về với khoảnh khắc vàng sum họp, để thêm nhiều gia đình có cơ hội được đoàn viên, góp phần lan tỏa thông điệp của chương trình năm 2026: “Ngàn khoảnh khắc vàng – Mang Tết về nhà”.

Chương trình Mang Tết về nhà những năm qua trao tặng hàng chục nghìn vé xe, vé máy bay, giúp người lao động, bạn trẻ có cơ hội về quê đón Tết cùng gia đình.

Theo Ban Tổ chức, năm 2025 là một năm rất đặc biệt về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước nhưng cũng là năm người dân không may phải gánh chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt. Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 tiếp tục khẳng định truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chương trình “Mang Tết về nhà” 2026 dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chương trình được áp dụng đối với sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại TPHCM, tỉnh Đồng Nai có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Ban tổ chức ưu tiên những trường hợp có giấy xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo do cơ quan chính quyền địa phương cấp; các trường hợp hơn 3 năm chưa về quê đón Tết; và một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ.

Dự kiến, các chuyến xe đưa người lao động, sinh viên, thanh niên về quê đón tết khởi hành từ ngày 5-11/2/2026 (nhằm ngày 18-24/12 Âm lịch). Điểm xuất phát là TPHCM, Đồng Nai và điểm đến tại các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Người lao động, đoàn viên thanh niên có thể đăng ký trực tuyến qua website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn hoặc tại các địa điểm trực tiếp: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM - Văn phòng Tân Thới Hiệp (số 51, đường HT25, phường Tân Thới Hiệp), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM - Văn phòng Tân Thuận (lô X01-6, Khu lưu trú Sadeco, Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận); Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa – Vũng Tàu (số 160, đường Hạ Long, phường Vũng Tàu); Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương (số 168, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi); Tỉnh đoàn Đồng Nai (số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên).

Chương trình dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ ngày 2-12/1/2026.

Trong 5 năm triển khai thực hiện, chương trình “Mang Tết về nhà” đã trao tặng tổng cộng 20.356 vé về quê đón Tết, trong đó có 3.288 vé máy bay khứ hồi, 16.743 vé ô tô khứ hồi và 325 vé tàu khứ hồi đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.