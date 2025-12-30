Chị Nguyễn Thị Kim Anh được chỉ định làm Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội

TPO - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 anh, chị. Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 30/12, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quốc hội giai đoạn 2022 - 2025; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; tổng kết, khen thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”.

Đặc biệt, Đại hội đã công bố Quyết định của Trung ương Đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 anh, chị. Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các Phó Bí thư gồm: Chị Nguyễn Thái Hà và anh Lê Mạnh Cường.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Quyết định và tặng hoa cho Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I. Ảnh: Châu Linh