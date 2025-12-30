Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Chị Nguyễn Thị Kim Anh được chỉ định làm Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 anh, chị. Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 30/12, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quốc hội giai đoạn 2022 - 2025; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; tổng kết, khen thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”.

Đặc biệt, Đại hội đã công bố Quyết định của Trung ương Đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 anh, chị. Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các Phó Bí thư gồm: Chị Nguyễn Thái Hà và anh Lê Mạnh Cường.

tp-9.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Quyết định và tặng hoa cho Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I. Ảnh: Châu Linh

Chị Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1993), trình độ Thạc sĩ Luật, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội, làm Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội.
Anh Lê Mạnh Cường (SN 1984), trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế) - Bí thư Đoàn Kiểm toán nhà nước, làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội.

Chị Nguyễn Thái Hà (SN 1990), trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, làm Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Quốc hội.

Châu Linh Châu Linh
#Đoàn Thanh niên #Quốc hội #Nguyễn Thị Kim Anh #Bí thư #nhiệm kỳ 2025-2030 #Đại hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục