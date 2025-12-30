Anh Vũ Hồng Quân làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai khóa I

TPO - Anh Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai cùng Ban Chấp hành khóa mới cam kết xây dựng Hội trở thành tổ chức uy tín, thiết thực, là điểm kết nối và đồng hành cùng doanh nhân trẻ phát triển bền vững.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Trương Định

Ngày 30/12, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể. Đây là Đại hội đầu tiên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất tổ chức Hội Doanh nhân trẻ hai tỉnh Bình Định và Gia Lai.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, từng bước khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, kết nối và đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân trẻ.

Hai Hội đã quy tụ và duy trì mạng lưới hơn 300 doanh nghiệp hội viên; tham gia và tổ chức hơn 130 chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước thông qua hơn 20 biên bản ghi nhớ...

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Phát biểu tại Đại hội, anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ. Không chỉ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp ngân sách, doanh nhân trẻ còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

“Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho vị thế ngày càng quan trọng của doanh nhân trẻ trong sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh và của đất nước”, anh Hiệp nhấn mạnh.

Theo anh Hiệp, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, định hướng chính trị đối với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Đồng thời tiếp tục đồng hành chặt chẽ, thực chất và lâu dài cùng Hội trong các phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nhân trẻ.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Lê Trí Hải cũng bày tỏ sự tin tưởng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động hội nhập, đồng hành cùng chính quyền trong cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Mở rộng tầm nhìn không chỉ giới hạn ở địa bàn trong tỉnh

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, để hiện thực hóa mục tiêu đó thì đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân nói chung và doanh nhân trẻ nói riêng có vai trò hết sức quan trọng.

Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định

Theo đó, ông Quế yêu cầu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc kết nối, dẫn dắt doanh nghiệp trẻ tiên phong, đổi mới sáng tạo. Hội cần mở rộng liên kết, nâng tầm tư duy chiến lược, chủ động mở rộng thị trường tăng sức cạnh tranh.

“Doanh nhân trẻ cần mở rộng tầm nhìn không chỉ giới hạn ở địa bàn trong tỉnh mà hướng đến liên kết vùng, thị trường toàn quốc và quốc tế”, ông Quế nói.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai khóa mới. Ảnh: Trương Định

Tại Đại hội, anh Vũ Hồng Quân - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tín nhiệm là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Vũ Hồng Quân khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Anh Quân hứa cùng với Ban Chấp hành cam kết xây dựng Hội trở thành tổ chức uy tín, thiết thực, hiệu quả; là nơi để doanh nhân trẻ toàn tỉnh kết nối, đồng hành và cùng nhau phát triển bền vững.

Anh Vũ Hồng Quân phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trương Định